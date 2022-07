Il tour in programma per il 2022 vedrà Maria Mazzotta esibirsi in alcuni dei teatri e festival più prestigiosi d’Europa come il Theatre de la Ville di Parigi (Francia) e l’OFFest di Skopje (Macedonia), facendo tappa inoltre per la prima volta in Paesi come Olanda, Danimarca, Svezia, ma anche Lituania e Lettonia. Dopo i concerti a Ponte da Barca (Portogallo) e Santiago de Compostela (Spagna), il tour proseguirà facendo tappa il 3 agosto in provincia di Pisa per il festival Musicastrada, il 5 agosto ad Evora (Portogallo), il 7 agosto a Cavalaire sul mer (Francia) per il Bonporteau Festival, il 9 agosto a Tramezzina (Como) per Suoni Mobili.

Un’intensa e appassionata riflessione, da un punto di vista femminile, sui vari volti dell’amore: da quello grande, disperato e tenerissimo a quello malato, possessivo e abusato. È “Amoreamaro”, il nuovo album di Maria Mazzotta, una delle personalità musicali tra le più emblematiche del Sud Italia. Già nel ‘Canzoniere Grecanico Salentino’, la Mazzotta è arrivata ad essere una delle voci più apprezzate del panorama della world music europea.

www.mariamazzotta.com