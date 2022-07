Lacquaniti parla di Bakayoko a 24 Mattino su Radio 24

Bakayoko – Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, a 24 Mattino su Radio 24: Bakayoko collaborativo, polemica creata sul nulla

“Ho visto anche il giocatore del Milan comunque collaborativo e non c’è stato nessun problema se non una polemica montata sul nulla. I poliziotti sono intervenuti perché ritenevano che su quella macchina viaggiassero soggetti coinvolti in una rissa dove i testimoni avevano parlato anche di esplosioni di arma da fuoco. Il fatto è che se questo fosse avvenuto nel momento in cui c’era una ricerca generica io potrei anche discutere e cercare di capire se il sospetto è fondato.

Ma qui abbiamo la sala operativa di Milano che da una nota di ricerca che si tratta di persone di colore, a bordo di un Suv scuro e uno dei due veste una maglietta verde, esattamente come il giocatore del Milan. E’ legittimo che ci siano le critiche sull’operato delle forze dell’ordine ma in questo caso i poliziotti hanno fermato un veicolo e soggetti corrispondenti alla descrizione data dai testimoni di quell’evento drammatico ma per fortuna non tragico che era avvenuto poco prima.

Ma ripeto e ribadisco una cosa importante: tanto sono stati corretti gli operatori che il giocatore del Milan non ha fatto alcuna polemica e che anzi una volta chiarito lo spiacevole equivoco non c’è stato nessun elemento di dubbio da parte del diretto interessato”. Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, a 24 Mattino su Radio 24.

