ieri mattina, presso la sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore concesse con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nonché ai familiari dei deceduti.

Il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti ha consegnato il riconoscimento alla sua concittadina Miriam Ambrogina Carrara, figlia dello scomparso Sigifredo Carrara.

“Sono stati degli eroi, oggi i figli e nipoti hanno ricevuto la Medaglia d’Onore in una toccante cerimonia presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. Un riconoscimento importante per persone che hanno scelto il lavoro coatto nei lager pur di non collaborare con i nazifascisti, e che per questo sono stati internati nei campi di lavoro per mesi e anni.

Sono davvero onorato di aver consegnato alla mia concittadina Miriam Ambrogina Carrara, figlia di Sigifredo Carrara, cittadino di Peschiera Borromeo, questa onorificenza conferita dalla Presidenza della Repubblica alla presenza del Prefetto di Milano Renato Saccone” ha dichiarato Augusto Moretti.

Comune di Peschiera Borromeo

Articoli di attualità su Dietro la Notizia