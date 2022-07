Extraliscio: in radio il nuovo singolo “Le nuvole”

Da venerdì 8 luglio, è in radio “Le nuvole”, il nuovo singolo degli EXTRALISCIO estratto dall’album “ROMANTIC ROBOT” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy).

“Le nuvole” è una ballata, una poesia delicata che descrive il mondo visto con gli occhi di un bambino che gioca a cercare le forme guardando il cielo. Per MIRCO MARIANI, autore anche del testo, le nuvole sono una metafora della musica degli Extraliscio: sempre in movimento, fatta di chiari e scuri, inafferrabile e mutevole.

“Romantic Robot” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in CD, la versione vinile uscirà il 22 luglio https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot. I brani sono stati arrangiati per orchestra sinfonica dal Maestro ROBERTO MOLINELLI (già con gli Extraliscio sul palco del Festival di Sanremo e ora in tour), ma registrati direttamente da MIRCO MARIANI con un’orchestra invisibile dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna.

Per gli EXTRALISCIO è un’altra estate di grandi live, in disparate formazioni, per tanti concerti uno diverso dall’altro, che testimoniano la loro grande esperienza. Per la prima volta, dopo Parigi e Miami, arrivano anche in Germania all’Haldern Pop Festival 2022!

Di seguito le prossime date:

12 luglio in Piazza Nenni a Faenza, Tre Allegri Ragazzi Morti feat. Extraliscio – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

15 luglio con (in)visibile orchextra ad Ischia – in occasione dell’Ischia Global Film & Music Festival. Il Presidente onorario Tony Renis è lieto di annunciare che nell’occasione verranno premiati con l’Ischia Art Adward

22 luglio con (in)visibile orchextra all’Arena delle Grazie-Ennio Morricone di Vasto (CH) – in occasione di Arena Sotto le Stelle

29 luglio con (in)visibile orchextra al Parco 2 Agosto di San Lazzaro di Savena (BO)

12 agosto con (in)visibile orchextra a Rees-Haldern in Germania – nel cartellone dell’Haldern Pop Festival 2022

15 agosto con (in)visibile orchextra al Castello Visconteo di Pavia

www.extraliscio.it – www.instagram.com/extraliscio/?hl=it

www.facebook.com/Extraliscio – www.youtube.com/channel/UCjr2oAvSQ15OhiVi-dyyYZQ

