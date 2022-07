“Cops 2 – Una banda di poliziotti” su TV8

Per la prima volta in chiaro su TV8

Cops 2 – Una banda di poliziotti

Nel cast

Claudio Bisio, Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Guglielmo Poggi, Gaia Messerklinger

e con Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta nel ruolo del Conte

con la partecipazione di Tullio Solenghi

Due gli appuntamenti di visione su TV8, giovedì 21 e 28 luglio, alle ore 21.15

Dopo aver trasmesso le due storie della prima stagione, arrivano su TV8 le nuove avventure della sgangherata banda di poliziotti del commissariato di Apulia, guidata da Claudio Bisio nei panni del commissario Cinardi. COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, il sequel della commedia diretta da Luca Miniero, una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, si articola in due storie: “Uno stinco di santo” e “La mano del morto”, per la prima volta in chiaro su TV8, rispettivamente, giovedì 21 e 28 luglio, alle ore 21.15.

Le nuove storie della commedia confermano alla regia Luca Miniero, la sceneggiatura è di Sandrone Dazieri e Luca Miniero e torna il grande cast corale con Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi che, dopo anni di gloriosa carriera, è ancora in cerca della tanto agognata tranquillità; Pietro Sermonti è il sovrintendente Nicola Gargiulo, soprannominato ironicamente O’ Sicc per la sua forma fisica; Giulia Bevilacqua l’ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud, madre e moglie; Francesco Mandelli, il fanatico agente scelto Benny The Cop. Nella squadra anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Tommaso, il giovane centralinista del commissariato e Dino Abbrescia, ovvero Zu Tore, che si è ripreso il posto da cuoco ambulante di Apulia.

Nella bizzarra squadra ci sono anche Gaia Messerklinger nei panni di Catia, giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico; Massimo De Lorenzo nel ruolo di Don Manolo, il parroco di Apulia con problemi di “cuore”; Ninni Bruschetta alias Il Conte, un nobile decaduto che vive con l’anziana madre e Tullio Solenghi, ovvero Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi in una delle indagini e a cui darà del gran filo da torcere.

