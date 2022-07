Cinema Barch-In 2022, a Venezia il cinema drive-in è in barca

4 serate di cinema, musica, cultura e aperitivo all’Arsenale

Dal 27 al 30 luglio 2022, per il terzo anno consecutivo, torna Cinema Barch-in nell’ambito delle “Città in Festa”, il cinema drive-in in barca all’Arsenale di Venezia, la tematica di questa edizione affronta il rispetto e tutela delle acque e degli ecosistemi marini. Per quattro serate, nel suggestivo Bacino dell’Arsenale, antico cantiere navale della Serenissima, Cinema Barch-in offre alla città lagunare un luogo di ritrovo sicuro dove condividere cinema, arte e spettacolo.

L’evento è nato dall’idea di quattro architetti di stanza a Venezia Nicola Scopelliti, Caterina Groli, Silvia Rasia e Luisa Valetti in tempi di lockdown 2020, e ha trovato sinergia con l’Associazione culturale al femminile FEMS du cinéma, che lo produce e ne cura il programma artistico.

Grazie al supporto del Comune di Venezia, della società Vela e della Marina Militare, anche quest’anno le barche degli spettatori potranno ormeggiarsi per assistere alle proiezioni di film e documentari.

Cinema Barch-In rinnova la collaborazione con Campari, simbolo dell’aperitivo italiano che, negli anni, ha stretto un legame sempre più indissolubile con il mondo del cinema, e con il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC sinonimo dell’eccellenza del nostro territorio che è l’espressione dell’Italian Genio.

Il programma delle proiezioni si svolgerà dal 27 al 30 luglio. La serata del 31 luglio servirà come recupero in caso di maltempo. I posti barca in platea sono stati aumentati a 100.

L’evento è come sempre gratuito, ma è possibile donare spontaneamente e in questo modo riservare in anticipo il posto barca o a sedere su barca delle remiere ad una delle serate a scelta, così da avere accesso garantito.

Visitando la piattaforma di crowdfunding Eppela, all’indirizzo www.eppela.com/projects/8626, o cliccando sul link in bio delle pagine social. Dal portale è possibile selezionare la quota che si vuole donare, in modo da riservare il posto o ricevere uno dei fantastici gadget a tema Barch-In. Sarà possibile ritirare i gadget all’evento, oppure passare a ritirarli presso il negozio Nautica e Pesca Ae Guglie a Cannaregio.

Rimane la possibilità di prenotarsi gratuitamente online dal sito www.cinemabarchin.com, e anche attraverso l’app CocaiExpress. La registrazione della propria presenza e la prenotazione del posto barca è obbligatoria per tutti i partecipanti. Le iscrizioni apriranno alle ore 19.00 di lunedì 25. Sarà possibile donare all’ingresso dell’evento, e ricevere in cambio il gadget desiderato.

Inoltre, per ogni serata, saranno messi a disposizione i posti che si liberano per disdette dell’ultimo minuto o posti “alla fonda”. Ne verrà fatto annuncio tramite i social e dai media partners dell’evento, a mezzogiorno per la stessa serata. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità a chi li richieda scrivendo a info@cinemabarchin.com.

Anche quest’anno, per coloro che sono sprovvisti d’imbarcazione propria, è stata prevista la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni messe a disposizione da diverse remiere cittadine: Remiera Casteo, Associazione Soralai, Gruppo Tre Archi (TBC) Gruppo Sportivo Artigiani Venezia. Il posto è prenotabile a partire dalle ore 15.00 di venerdì 22 fino alle 24 ore successive, inviando una mail a cercoimbarco@cinemabarchin.com. I posti saranno assegnati in ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento.

Venezia si trova all’interno di un ecosistema fragilissimo, quello Lagunare, strettamente legato al mondo marino e, i titoli in programma affronteranno il tema della tutela dell’ambiente subacqueo, la sua biodiversità e i suoi ecosistemi, cercando di toccare la più ampia fetta di pubblico nella scelta dei soggetti trattati.

Come in un vero cinema drive-in tutti potranno ordinare aperitivo e cena direttamente dalla barca, grazie alla cucina del ristorante “O’Group” – Casinò di Venezia, mentre la consegna a bordo verrà curata da Cocai Express, startup veneziana di food delivery nata durante la quarantena, a bordo dei tender offerti da Venezia Certosa Marina – Vento di Venezia. Il menù, preordinabile online, contiene delle proposte di cena a tema, una reinterpretazione del fast food americano con un tocco di venezianità, quest’anno con un menù ancora più ricco e tutto nuovo con il supporto di diversi ristoranti affiliati Cocai Express.

A rendere ancora più interessante l’evento quest’anno avremo anche una mostra fotografica I AM, all’interno del “The Gabbiani Project”, dove i gabbiani, cocai lagunari diventano fonte di ispirazione, realizzata dalla fotografa Aymara Limma ospitata in Tesa 105 e fruibile dal 27 al 31 luglio.

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia