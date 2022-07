BOOKOLICA 2022

Il festival dei lettori creativi annuncia il programma del pre-festival

RETROBOTTEGA

dal 26 luglio al 25 agosto in diretta su twitch con tre serate a settimana

RetroBottega, il pre-festival tutto digitale, in diretta tre sere a settimana per tenervi compagnia fino ai giorni del festival in presenza.

Questi anni di pandemia hanno evidenziato l’importanza del mondo digitale nella nostra quotidianità, svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenimento dei legami personali, lavorativi e culturali durante un tempo di distanza fisica. Parte da qui la volontà di Bookolica di investire in questo nuovo aspetto della nostra realtà trovando il suo spazio anche su Twitch, la piattaforma streaming più frequentata al mondo, per aumentare il coinvolgimento del pubblico sia online sia offline: RetroBottega sarà il primo pre-festival orientato in questa direzione.

L’urgenza di affrontare il cambiamento climatico, l’educazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità; il mondo di manga e fumetti, un genere sempre molto apprezzato e seguito anche in Italia; la dimensione di genere, inclusione e ascolto delle categorie marginalizzate: quello di RetroBottega è un palinsesto pieno e travolgente, in diretta streaming sul canale Twitch BottegaNoMade dal 26 luglio al 25 agosto, il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 19 alle 20.

I temi delle dirette, strettamente legati con quanto sarà affrontato nella programmazione del festival in presenza, saranno sviscerati da nomi importanti del panorama culturale nazionale e internazionale, come: Angelo Cavallaro, storico, saggista e content creator conosciuto come Sommobuta, Lidia Decandia insegnante presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, Riccardo Mastini ricercatore presso l’Università Autonoma di Barcellona e consulente nel campo dello sviluppo sostenibile, Laura Centemeri ricercatrice in sociologia dell’ambiente al CNRS francese e membro del Centre d’Étude des Mouvements Sociaux dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, Mara Cerri tra le più apprezzate illustratrici contemporanee e vincitrice del Premio Andersen 2022, Maurizio Iorio esperto di manga conosciuto sul web come Kirio1984, Martina Madia e Eleonora Reggiori fondatrici del canale letterario Twitch MenzogneSortilegi, Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio ideatrici e artefici del podcast le MisSconosciute.

Gli incontri saranno curati da Massimo Carta, Docente presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’UNIFI, da Marzio Chirico e Eleonora Savona; le dirette saranno poi ripubblicate sul canale Youtube, per essere sempre fruibili e alimentare così il dialogo tra la dimensione digitale e quella fisica.

Il programma di Bookolica 2022 sarà disponibile su www.bookolica.it

INFORMAZIONI UTILI

RETROBOTTEGA – Pre-festival di Bookolica 2022 in streaming su Twitch https://www.twitch.tv/botteganomade

QUANDO: dal 26 luglio al 25 agosto, ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 19 alle 20

BOOKOLICA 2022 – V edizione

QUANDO: Dal 30 agosto al 4 settembre 2022 in presenza

DOVE: La Maddalena, Torralba, Tempio Pausania, Scano di Montiferro (Sardegna)

L’ACCESSO A TUTTE LE INIZIATIVE È GRATUITO

Organizzato da: Associazione Culturale Bottega No-Made

