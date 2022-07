Bob Sinclar due date alla Praja – Gallipoli

Bob Sinclar è poi un personaggio versatile. E’ in grado di pubblicare con A-Trak una bomba come “Deep Inside Of Me” su Defected, che è house vecchia scuola con tanto di campione di un classico di Louie Vega, e al contempo di sfondare in radio con perle pop come “Borderline”. In più, l’estate 2022 è costellata da sue nuove produzioni come “Borderline” e da suoi vecchi classici: Fisher ha pubblicato un rework di un inno indimenticabile come “World, Hold On”. Non è tutto, si sente molto nei club anche la bellissima “I Feel For You”…