Baby K: fuori il videoclip di “Bolero”, collaborazione con Mika

Fuori oggi il videoclip di “BOLERO” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di BABY K, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale e tra i più originali cantautori pop di questa generazione, MIKA.

Il brano è già disponibile in radio e in digitale al link https://BabyK-MIKA.lnk.to/Bolero.

Dopo averci travolto con un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapreso BABY K, gli artisti ci trasportano, attraverso le immagini del videoclip diretto da Marc Lucas, in un mondo che, con costumi e suggestioni tipiche degli anni ‘80, rimanda alle sonorità synthwave del brano.

BABY K e MIKA si incontrano in una sala da ballo, creando un vero e proprio cortocircuito non solo tra le voci, che si uniscono sprigionando una potenza esplosiva, ma anche tra i corpi che ballano, ricordando una delle danze più popolari della tradizione spagnola.

Nonostante il ritmo uptempo, “BOLERO” porta con sé però un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Anche se è arrivata la stagione più bella dell’anno, adesso che la relazione è finita è tutto diverso, perché stare insieme è solo un ricordo… almeno finché non sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale, “dove il sole incontra il Leone”.

Prodotta da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, “BOLERO” ci presenta delle sfumature musicali in parte ancora sconosciute della cantautrice, accompagnando i fan dell’artista nel percorso ben definito che l’artista ha intrapreso negli ultimi anni.

BABY K è reduce inoltre dal successo ottenuto in occasione del grande evento finale del MILANO PRIDE 2022, tenutosi sabato 2 luglio all’Arco della Pace. Dopo l’esperienza del 2019, l’artista è stata onorata di aver potuto partecipare anche quest’anno alla manifestazione, occasione in cui ha diffuso attraverso la sua musica un messaggio di uguaglianza sociale.

La forza dell’autodeterminazione, l’importanza della lotta a sostegno dei valori in cui si crede, la resistenza, l’amore che conta sopra ogni cosa sono temi che Baby K affronta non solo nelle sue canzoni, ma che porta avanti anche nella vita di tutti i giorni e che ha celebrato sul palco del Milano Pride, cimentandosi per la prima volta con una cover di “I Will Survive” di Gloria Gaynor, un omaggio e un segno di vicinanza a chi tutti i giorni lotta per avere uno spazio di libertà dove esprimersi.

Cresce sempre di più, intanto, l’attesa per le date del Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, che vedrà Baby K protagonista di quattro speciali appuntamenti a novembre, in cui finalmente l’artista porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi.

Queste le date confermate:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

L’autunno sarà una grande stagione live anche per MIKA, che con il suo “MIKA – THE MAGIC PIANO” porterà due spettacoli per ogni città italiana che toccherà: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata con una grande anteprima all’Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona. Comune denominatore delle date del tour, prodotte e organizzate da Mika stesso con Friends & Partners, sarà il piano magico di Mika. Questi gli appuntamenti:

VERONA (grande anteprima)

18 settembre 2022 – TEATRO FILARMONICO

19 settembre 2022 – ARENA DI VERONA

FIRENZE

21 settembre 2022 – TEATRO VERDI

22 settembre 2022 – NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 – TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 – PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 – MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 – PALAZZO DELLO SPORT

Info biglietti sui due tour di Baby K e Mika: www.friendsandpartners.it

