ANNA ha pubblicato il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo “Gasolina”, che ha raggiunto i giorni scorsi la prima posizione dei brani più utilizzati su TikTok, attualmente in top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia e tra i 15 brani più ascoltati su Spotify Italia.

Il video ufficiale del brano, già uno dei tormentoni dell’estate, è stato girato ad Ibiza. Con un montaggio serrato e dinamico, la clip mostra Anna durante una vacanza in cui si diverte, esce con le amiche, va in ristoranti e in discoteca. Voglia di divertimento e freschezza, dunque.

Un’atmosfera che rispecchia appieno anche il suo EP di debutto, “Lista 47”, costruito come una grande ‘festa’ per tutti, rigorosamente in Lista.

“Ho deciso di intitolare questo progetto Lista 47 perché vorrei che fosse una grande festa per tutti. Un party in cui tutti sono invitati tramite lista. 47, infine, è il mio numero fortunato” – spiega Anna a proposito del titolo. “Sentivo il bisogno di pubblicare un progetto e non più solo singoli. Così ho deciso di cominciare facendo uscire questo EP, pieno di canzoni uptempo e divertenti, che spero faranno ballare tutti quest’estate”.

L’EP racchiude brani dalle sonorità eterogenee: “volevo creare brani che fossero diversi tra loro, per far conoscere al pubblico diverse sfaccettature della mia personalità” – afferma Anna.

“LISTA 47” è una grande festa per tutti dalle atmosfere pop, rap e coloratissime in cui spicca lo stile unico, personale e originale dell’artista. Anna è una rapper, che sta rivoluzionando la scena urban italiana dominata soprattutto da artisti maschili. Il suo flow è accattivante, diretto ed incisivo mentre le sonorità sono hip-hop, a cavallo tra la trap/drill mescolate a ritmi clubbin.

Anna ha scritto tutti i testi mentre le produzioni sono affidate a MILES, Andry the Hitmaker, Drillionaire, Finesse e NKO.

L’EP sarà disponibile in formato fisico CD autografato e CD con T-Shirt a partire da venerdì 8 luglio, mentre il vinile autografato sarà in vendita da venerdì 15 (https://anna.lnk.to/LISTA47).

Tracklist “Lista 47”:

Solo Andata

Gasolina

Advice (feat. MamboLosco)

Babe (feat. Rondodasosa)

Loca

Rufa (feat. Slings)

3 di cuori (feat. Lazza)

