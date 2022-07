La band pop-rock multiplatino 5 SECONDS OF SUMMER si prepara a lanciare nel migliore dei modi il loro nuovo album “5SOS5” (BMG), in uscita il 23 settembre! Il 22 settembre, infatti, la band sarà protagonista del “The Feeling of Falling Upwards”, un live esclusivo e unico insieme a un’orchestra dal vivo in una location d’eccezione, la ROYAL ALBERT HALL di Londra!

Tutti coloro che hanno pre-ordinato l’album dal sito web ufficiale della band prima del 19 luglio, hanno diritto a un’esclusiva pre-sale per acquistare i biglietti del live, a partire dal 20 luglio (la prevendita generale inizierà invece il 22 luglio).

Da oggi, venerdì 15 luglio, e fino al 21 luglio, è possibile partecipare al concorso di Radio Kiss Kiss per volare a Londra a vedere lo show dei 5 Seconds Of Summer. Registrandosi su kisskiss.it alla sezione “5 Seconds To London” si avrà la possibilità di partecipare a un’estrazione finale che assegnerà al fortunato vincitore e a un accompagnatore la possibilità di vivere in prima persona l’esclusivo live del 22 settembre.

Il premio consiste in Volo + Hotel per 2 notti + i biglietti per il concerto alla Royal Albert Hall per il vincitore e l’accompagnatore.

È disponibile in digitale il nuovo brano “BLENDER”, estratto dal loro quinto album in studio “5SOS5”. Il brano, scritto e prodotto insieme alla band da Peter Thomas (P!nk) e Jake Torrey (Justin Bieber, Maroon 5, John Legend), mostra le influenze pop e punk del gruppo e dà ai fan un ulteriore assaggio del loro nuovo progetto discografico.

“5SOS5” sarà disponibile in versione CD (14 brani), CD deluxe (con 5 bonus track in più rispetto alla versione standard), in digitale e in vinile (in 5 versioni colorate differenti).

L’album mostrerà il grande e sfaccettato livello artistico della band, e la loro crescita nel corso dei 10 anni di carriera, grazie al sound dinamico, unito a testi riflessivi e più intimi. Oltre al nuovo singolo “Blender”, l’album conterrà anche i tre brani già usciti, “Take My Hand”, “Me, Myself & I” e “COMPLETE MESS”.

Questa la tracklist complete di “5SOS5”:

COMPLETE MESS Easy For You To Say Bad Omens Me Myself & I Take My Hand CAROUSEL Older HAZE You Don’t Go To Parties BLENDER Caramel Best Friends Bleach Red Line Moodswings Flatline Emotions Bloodhound TEARS!

Quest’estate la band è impegnata con il loro “Take My Hand World Tour” (per maggiori info: https://5sos.com/live). Lo scorso maggio la band si è esibita in Italia con due date esplosive, alla Kioene Arena di Padova e al Carroponte di Milano, regalando ai fan due show entusiasmanti e pieni di energia.

