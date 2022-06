Valtellina Family Friendly: le attività a misura di bambino

Per un’estate a contatto con la natura

Con le sue ampie distese verdi e i suoi paesaggi da cartolina, la Valtellina, nel cuore delle Alpi lombarde, è un autentico eden terrestre dove trascorrere le vacanze estive circondati solamente dal meglio della natura.

Qui, i turisti di tutte le età troveranno le attività perfette per vivere momenti indimenticabili; grandi e piccini avranno solamente l’imbarazzo della scelta e potranno scegliere tra esperienze adrenaliniche oppure attività ricreative e formative.

Camminare sospesi nel cielo

In Val Tartano è nato da diversi anni uno dei ponti tibetani più alti d’Italia, il Ponte nel Cielo. La passerella si trova all’interno della valle, quasi come se venisse protetta dalla natura, e collega i borghi di Campo e Maggengo Frasnino con le Alpi retiche sullo sfondo e una veduta mozzafiato sulla valle fino a Morbegno e al Lago di Como.

Le famiglie che decidono di prendere parte a quest’esperienza vivranno la magia di camminare quasi sospesi nel vuoto a un’altezza di 140 metri per 234 metri: la leggera brezza che si avverte a oltre mille metri di altitudine rende il tutto ancora più coinvolgente ed emozionante.

Per maggiori informazioni: https://pontenelcielo.it/

Esperienze multisensoriali

Il Percorso degli Ecomusensi è un itinerario multi-sensoriale di 1 km che si trova nel borgo di Gerola Alta. Il percorso è accessibile a tutti i turisti, dai grandi ai bambini e vuole stimolare e potenziare i cinque sensi dei suoi fruitori tra aromi, colori e piazzole ideato proprio per invitare i turisti a lasciarsi andare, godendo del meraviglioso paesaggio circostante e affinando l’utilizzo dei sensi.

Pannelli tattili, tubi sonori e installazioni sugli alberi sono solo alcune delle attività che si possono sperimentare e che cattureranno l’attenzione dei turisti.

Per maggiori informazioni: https://www.valgerolaonline.it/ecomusensi

A tu per tu con gli animali

Situato nel cuore di Aprica, l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino è la meta perfetta per gli amanti degli animali. Qui, infatti, si potranno ammirare camosci, stambecchi, caprioli, scoiattoli e due orsi, che sono stati salvati da situazioni di difficoltà e che ora sono stati

reinseriti in un ambiente ideale per loro.

L’osservatorio regala ai turisti di qualsiasi età emozioni indimenticabili che solo un luogo così autentico come questo è in grado di offrire: ammirare da vicino gli animali nel loro habitat naturale è un’emozione che difficilmente

si dimentica.

I bambini potranno approfondire la conoscenza della montagna e conoscere le diverse specie di animali che popolano l’osservatorio, imparando a rispettare e amare la natura e l’ambiente che li circonda.

Per maggiori informazioni: https://www.apricaonline.com/it/

Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/vacanze-infamiglia

