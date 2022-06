Dal 27 al 30 giugno BAU @Barrio’s ospita gli ultimi appuntamenti, tutti dedicati al teatro, della seconda edizione del Festival Risveglio di Periferia.

Quattro spettacoli teatrali dal 27 al 30 giugno: un esperimento teatral/antropologico, uno spettacolo immerso in realtà virtuali, uno spettacolo che mette insieme una piccola storia privata a eventi che sono diventati storia collettiva e, infine, lo spettacolo che chiude il festival, una prima nazionale, la nuova produzione del Teatro Linguaggicreativi (regia di Paolo Trotti) che ha ideato e curato Risveglio di Periferia.

Il Festival di Risveglio di Periferia ha animato per 40 giorni, con spettacoli teatrali, performance, stand up comedy, concerti, laboratori per bambini e adolescenti e attività aggregative, tra piazze, parchi e teatri, il quartiere Barona., una delle periferie più vivaci e meno artefatte (meno gentrificate) di Milano.

1) Lunedì 27 giugno 2022, ore 21:30 | BAU @Barrio’s

SHITSTORM

Durante la primavera del 2021 ci siamo seduti attorno ad un tavolo con un gruppo di ragazzi tra i venti e i trent’anni (professionisti e non) per discutere con loro di alcune questioni riguardanti una domanda che negli ultimi anni ci ha fatto riflettere molto, ovvero: L’arte deve avere una funzione educativa?

Il risultato è SHITSTORM, uno spettacolo in cui si ha la sensazione di assistere ad un vero e proprio esperimento.

– regia e drammaturgia Daniele Turconi

in scena Andrea Zani, Cecilia Bertozzi, Federico Cicinelli, Greta Tommesani, Sara Gozza, Chiara Rauseo, Giulia Cervone e Abibou Ndiaye



2) Martedì 28 giugno 2022, ore 21:30 | BAU @Barrio’s

CHOREA VACUI

Chorea vacui interroga il mondo in cui i fenomeni sensibili possono essere misurati ribaltando la posizione dello spettatore. L’occhio privato di ogni riferimento nello spazio scenico, di fronte alla vertigine del vuoto, affonda nella propria orbita, la vista si ritrae e l’immagine evocata appare.

Gli spettatori indossano delle cuffie wireless, immersi in un ambiente sonoro, che evoca l’apparizione dell’azione scenica.

– regia e cura della visione Anna Gesualdi, Giovanni Trono

con Giovanni Trono



3) Mercoledì 29 giugno 2022, ore 21:30 | BAU @Barrio’s

UNA LACRIMA DI VOV

La storia ha inizio al Bar Sport di Barlassina, nel 1946, dove tutto il paese si è riunito per ascoltare la radiocronaca di una Milano-Sanremo davvero speciale, la prima dopo la guerra, quella in cui Fausto Coppi arriva al traguardo con 15 minuti di distanza sugli altri, costringendo il telecronista a dire la frase che è entrata nella storia dello sport: “In attesa del secondo trasmettiamo musica da ballo”. È in questa attesa danzante che Elio e Teresa si conosceranno.

– scritto e diretto da Enrico Lombardi

con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Giuseppe Attanasio, Federico Raffaelli

4) Giovedì 30 giugno 2022, ore 21:30 | BAU @Barrio’s

CHE POI DOMANI PIOVE. Uno spettacolo di rapina

Una rapina in banca. Una famiglia disfunzionale, un ostaggio, una giornalista disposta a qualunque bassezza per diventare famosa. Sembra vada tutto bene ma dietro la riuscita del colpo si annida il tradimento. Tutti sono traditori di tutti. Ogni protagonista di questo spettacolo corale nasconde i suoi interessi e le sue frustrazioni dietro una maschera. Non ci sono innocenti. Neanche tra i rapinati.

– di Paolo Trotti, soggetto Michele Agrifoglio e Simona Migliori, con Stefano Annoni, Gabriele Genovese, Simona Migliori, Tommaso Russi, Margherita Varricchio

regia Paolo Trotti

Debutto nazionale

https://www.risvegliodiperiferia.it/events/che-poi-domani-piove

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia