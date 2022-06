“Pane, olio e sale” è il nuovo singolo di Cordio

Fuori da martedì 21 giugno per Mescal il nuovo singolo di Cordio che saluta l’arrivo ufficiale dell’estate: Pane, olio e sale. Quei ricordi, quelle immagini che tornano, quando la fretta sparisce e ci si può concedere quel momento di leggerezza lenta, fatto di suoni semplici e di parole chiare come in Pane, Olio e Sale.

“Pane, olio e sale è un viaggio nei pomeriggi della mia infanzia, quelli pigri delle estati calde, quelli delle domeniche in campagna dai nonni con il camino acceso, quelli dei compiti per casa e delle partite a calcetto.

È un insieme di polaroid consumate dal tempo, scattate nella luce calda della Sicilia di fine anni ’90, in quel tempo in cui la vita sembra un’eterna primavera”

(Cordio)

Si cambia stagione e mood: dal 21 Giugno Pane, Olio e Sale, ballata che riapre i cassetti della memoria, foto scattate “nei pomeriggi della mia infanzia, quelli pigri delle estati calde…” che accompagnerà presto anche i concerti di Cordio, conditi da tanto calore, sopra e sotto al palco.

BIO:

Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, è un cantautore nato a Catania nel 1995.

Scoperto da Ermal Meta, che ne ha curato la produzione artistica nella sua parte di carriera e che lo ha portato in tour come opening act nei suoi concerti per oltre 50 date in tutta Italia, ha partecipato a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La Nostra Vita”.

www.instagram.com/cordiomusic

www.facebook.com/cordiomusic

https://twitter.com/cordiomusic

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia