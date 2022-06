Simone Cristicchi e Amara dal 19 giugno in tour

“Torneremo ancora” Concerto mistico per Battiato

DI SIMONE CRISTICCHI E AMARA

Valter Sivilotti, pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale

E

con

I solisti della Accademia Naonis di Pordenone

Lucia Clonfero, violino

Igor Dario, viola

Alan Dario, violoncello

U.T. Gandhi, percussioni

Franca Drioli, soprano

LE PRIME DATE DEL TOUR

19 giugno VERONA, prima nazionale, teatro romano per Festival della Bellezza

5 luglio ROMA Casa del Jazz, I Concerti nel Parco

9 luglio Località Fontanelle, RisorgiMarche

16 luglio AZZANO DECIMO, Fiera della Musica

11 agosto SIROLO, Arena Parco Repubblica

28 agosto TORRE DEL LAGO, Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago

– “Secondo te, chi è il tuo pubblico?”: Mi chiese Battiato nel 2007.

Non lo so…

– “Non è una questione di qualità o di numeri. Il tuo pubblico è gente che ti somiglia. Tanti o pochi che siano, non fa differenza: il tuo pubblico è formato da entità che vibrano alla tua stessa frequenza, e con i quali entri in connessione attraverso quello che esprimi con la tua arte”.

Entità, frequenza, connessione. Parole pronunciate in un torrido pomeriggio siciliano, e che influenzarono la mia vita, stimolandomi a costruire un percorso artistico all’insegna di un’estrema libertà.

Simone Cristicchi

Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

È “Torneremo ancora” – concerto mistico per Battiato, il nuovo e straordinario progetto di Simone Cristicchi e Amara, organizzato da International Music and Arts.

Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia e rispetto interpreti dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera.

Biglietti: TicketOne https://bit.ly/3yIBVpp

