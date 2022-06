Silver One, Xello: il singolo Falsi Sorrisi

Nuova uscita per Silver One che, accostato dalla produzione di Xello, pubblica il singolo Falsi Sorrisi.

Il titolo che anticipa il contenuto del testo: capita a tutti nella vita di affrontare momenti in cui la fiducia in qualcuno che ritenevamo speciale venga meno.

Sono quelle persone con cui abbiamo stretto un’amicizia considerata sincera, ma che si è rivelata solo convenienza.

Ci rendiamo conto di essere stati usati, ma dalla nostra storia possiamo capire quanto tempo abbiamo perso, distogliendoci dai nostri obiettivi.

Rimanere gli stessi troppo tempo può portare ad un cambiamento interiore in cui siamo noi stessi a riconoscerci a stento, avendo fatte nostre le stesse armi che in passato ci hanno ferito.

Silver One e Xello sono due artisti completi ed alternativi, determinati a trasformare i propri sentimenti in musica attraverso la Melody Trap, senza tentativi di imitazione o plagi.

Propongono un’interessante commistione fra Trap e Pop, con l’intento di esprimersi attraverso un proprio stile musicale.

Il loro obiettivo è di prendere un posto nei cuori di tutti con la loro arte.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia

Silver One