Domani, martedì 28 giugno, alle ore 11, a Palazzo Isimbardi, nella Sala degli Affreschi, si svolge il nuovo “Ring delle Idee” di Elisa Greco dal titolo “Lavoro: quale presente? Quale futuro?”, promosso dalla Città Metropolitana di Milano.

Un incontro pubblico dedicato alle trasformazioni in corso nel mercato del lavoro tra domanda e offerta che, come dimostrano gli ultimi dati, sembrano non incontrarsi.

Si dovrà partire dalla ricerca di nuovi modelli professionali e nuove architetture del lavoro, dall’adozione di canoni di sostenibilità, dall’apertura verso tecnologie innovative, dalla reale attuazione del gender equity, ancora in una fase più teorica che concretamente reale.

“Sulla Parità di Genere l’Italia è molto indietro! Quando gli stipendi delle donne saranno equiparati a quelli degli uomini? Perché le donne ricoprono importanti ruoli di rappresentanza, mentre difficilmente quelli con potere decisionale vengono affidati a loro? Perché le donne arrivano sempre per prime per il merito, ma questo non viene adeguatamente riconosciuto nel mondo del lavoro? Perché il work life balance si riversa solo sulle donne e non sulla coppia?” così Elisa Greco, autrice e curatrice del “Ring delle Idee”, lancia la sua provocazione al mondo delle istituzioni, del lavoro, della comunicazione.

“È con grande piacere ed orgoglio che la Città Metropolitana di Milano, ospita, nella cornice di Palazzo Isimbardi, una tappa del “Ring delle idee” di Elisa Greco. Dedicata ai temi del lavoro, – spiega Diana De Marchi, consigliera delegata al Lavoro e alle Politiche sociali – come istituzione, abbiamo il dovere di mettere in circolo le idee, analizzare gli scenari e ragionare su nuove politiche. Il mondo del lavoro sta attraversando un grande cambiamento e sono tanti gli aspetti su cui dobbiamo riflettere..”

Intervengono: Diana De Marchi, consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città Metropolitana di Milano, Monica Poggio, C.E.O Bayer Spa vicepresidente Assolombarda, presidente AHK Italien, Maurizio Del Conte, presidente AFOL, professore di diritto del lavoro Università Bocconi, Linda Laura Sabbadini, direttora del Dipartimento Metodi e Tecnologie ISTAT, Marco Bentivogli, esperto di politiche del lavoro e di innovazione industriale, Sara Monaci, giornalista Il Sole 24 Ore, Laura Cossar, avvocato matrimonialista diritto di famiglia.

Conduce Elisa Greco – Comunicatrice e autrice del format “Ring delle Idee”

