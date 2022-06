Oggi 19 giugno alle ore 20 al Teatro Carcano, andrà in scena uno spettacolo, a cura di Opera Lab, dedicato alle sorelle Giussani, le geniali creatrici di Diabolik (che ha compiuto 60 anni).

Lo spettacolo si unisce alle iniziative che Milano dedica alle sorelle Giussani: il 15 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione, a loro nome, del Giardino di Piazza Grandi e fino ad oggi 19 giugno, si può visitare una mostra su di loro (Wow-Spazio Fumetto).

Un progetto è veramente importante perché unisce l’amore per la musica (opera in particolare), all’amore per la formazione dei giovani artisti e all’impegno per le buone cause. Fred Santambrogio, regista e ideatore del progetto, è a disposizione.

Due sorelle in treno e un Diabolik in tasca

– Lo spettacolo, la storia delle sorelle Giussani creatrici del fumetto Diabolik, è un’opera musicale pensata dall’Associazione SoloCanto per un pubblico dai 6 ai 99 anni. In scena le bravissime Erika Urban e Aurora Cimino e un coro young di 35 ragazzin* dagli 8 ai 18 anni.

– due sorelle gemelle. Daniela e Monica Nasti, hanno composto la musica di questa opera sulle sorelle Giussani.

– Inoltre, l”associazione Odissea della pace ha selezionato un ragazzino tra i profughi Ucraini attualmente a Milano e l’associazione Song Sistema Lombardia ha scelto 6 tra 150 bambin* che fanno parte del coro della scuola Cadorna di Via Dolci.

Per permettere la partecipazione al campus a tutte le fasce socio-economiche sono state messe a disposizione alcune borse di studio.

La loro partecipazione è sostenuta da Song e dalla gioielleria Belloni.

domenica 19 giugno ore 20 al Teatro Carcano

Corso di Porta Romana, 63

02 55181362 – 02 55181377

info@teatrocarcano.com

biglietti 10 e 15 euro

happyticket.it

