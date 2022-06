È la band campione d’ascolti delle estati italiane con oltre 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il loro repertorio supera 1,6 miliardi di stream totali e 800 milioni di views su YouTube

Oltre 25 dischi di Platino ottenuti solo negli ultimi anni con successi clamorosi come “Non ti dico no”, “Per un milione”, Mambo salentino”, Karaoke”, Don’t worry”, “Portami con te”, “Mohicani”

Torna l’energia esplosiva dei Boomdabash

“TROPICANA” Feat ANNALISA

Da venerdì 10 Giugno

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica

Da Venerdì 10 Giugno sarà finalmente disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “Tropicana”, il nuovo atteso singolo dei Boomdabash cantato con Annalisa. Il brano in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in pre – save al seguente link https://Capitol.lnk.to/tropicana

“Tropicana” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash, band record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con successi clamorosi di hit come “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “karaoke”, “Don’t worry”, “Mohicani”; il solo repertorio dei loro brani più celebri supera 1,6 miliardi di stream totali e su YoTube sono oltre 800 milioni le views dei loro videoclip ufficiali. La Band è ora pronta a tornare per l’estate in musica 2022 incontrando Annalisa, per un duetto avvincente e dal ritmo estremamente contagioso.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano

destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più acclamate e apprezzate della scena contemporanea italiana.

Tropicana è uno straordinario duetto che arriva dritto al cuore, un mix contagioso di elementi diversi che s’intrecciano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente. Scandita da una melodia avvolgente perennemente in levare Tropicana è una ventata di freschezza intrisa solo di good vibes in grado di catapultarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo.

Boomdabash, dopo una pioggia di dischi d’oro e di platino grazie a hit irresistibili che hanno conquistato i vertici di ogni classifica, tornano così immancabilmente anche quest’estate per farci ricordare quanto un brano non sia solo una semplice canzone ma possa diventare la perfetta colonna sonora di un’estate indimenticabile.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia