La Dogana Vecchia (www.doganavecchia.eu) di Città di Castello e la Fondazione Ghighetta, hanno preparato un nutrito programma di arte, cultura e eccellenze gastronomiche!

Gli splendidi spazi della Country House, insieme al Ristorante che firma ogni piatto con l’amore e la passione per il territorio, annuncia una serie di mostre di personalità legate a questa terra.

Insieme ad altri operatori che aderiscono all’iniziativa, cibo, vino, arte, colori e relax saranno uniti per donare un suggestivo momento di emozioni. Immersi in stimoli per tutti i sensi, gli ospiti si troveranno in un tutt’uno con le opere d’arte esposte.

L’iniziativa non ha scadenza, anzi invita alla continuità, pertanto è possibile partecipare anche come espositori scrivendo a info@doganavecchia.eu o chiamando il 3486494794.

Ecco le prime iniziative e gli artisti partecipanti

Mostra di Daniela Biagioli e di Marco Coraggi nel mese di luglio fino al 14 agosto;

Mostra di Gilberto Bucci dal 15 agosto a fine settembre;

Mostra di Giuseppe Boriosi, il pittore contadino ottobre/novembre.

