La DAREC, prima Accademia Internazionale di Roma, è lieta di presentare il suo nuovo direttore artistico, Timothy Martin, e apre agli

AUDITION DAYS per le iscrizioni all’anno accademico 2022/2023.

TIMOTHY MARTIN

Tenore e Performer afro-americano, Docente dell’American University of Rome, Attore, Protagonista di Musical, Direttore di un importante Coro Gospel, Timothy Martin è noto sulla scena nazionale ed internazionale per la sua pluriennale esperienza artistica che copre l’intero spettro delle Arti dello Spettacolo.

Artista a tutto tondo si divide tra teatro di prosa, musical, opera, concerti, cinema e televisione dove di recente è stato protagonista della fiction di Rai 1 Noi, versione italiana della pluripremiata serie americana This is us.

Come attore ha lavorato fra gli altri con Giuseppe Tornatore, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Franca Valeri, Maurizio Sciarra e Carlo Alighieri e nell’ambito musicale ha collaborato con Amii Stewart, Paola Turci, Gino Paoli, Eros Ramazzotti, Zucchero, Renato Zero. Ha recitato come protagonista in musical come Sister Act, Full Monty, Rent, Ragtime, Lady Day, West Side Story.

In collaborazione con AUR, ha fondato un laboratorio di musica Gospel, giungendo poi alla creazione di “The Amazing Grace Gospel Choir”.

Durante l’anno accademico terrà delle Masterclass sull’interpretazione cantata nel Musical, stile Broadway e West End.

