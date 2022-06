Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno (MB) – Via Borromeo, 41

Un evento esclusivo nella sontuosa residenza del Conte Bartolomeo III Arese. Sarete accolti nelle sale del piano nobile splendidamente affrescate, in una successione di ambienti tra i quali la Boscareccia, il Salone dei Fasti Romani e la Galleria della Arti Liberali. Inoltre, in occasione dell’iniziativa Sotto le Stelle, si apriranno eccezionalmente le porte di alcune sale non restaurate per “Il Palazzo svelato”: la Sala delle Colonne, la Sala delle Marine e la Sala del Castello, nella quale il Castello Sforzesco di Milano si presenta nell’aspetto che possedeva durante la dominazione spagnola, quando l’edificio militar-nobiliare era circondato da una fortificazione a stella a dodici punte.

Il percorso si concluderà nella Loggia del Palazzo: qui, nella luce del crepuscolo e con un meraviglioso affaccio sulla veduta prospettica del Parco Borromeo, si godrà di un raffinato cocktail a tema “tramonto rosa”, accompagnato dalle eleganti note dell’arpa.

Cesano Maderno – Loggia in notturna

Una serata dedicata alla collezione I TESORI DELLA CA’ GRANDA ospiti dei prestigiosi benefattori ritratti dai grandi nomi della storia dell’arte italiana, per conoscerne le affascinanti vite e le storie.

La visita, accompagnata dal racconto dei soci volontari del Touring Club Italiano, sarà impreziosita dall’eccezionale possibilità di accedere al Capitolo d’Estate, la monumentale sala destinata ad accogliere le riunioni del consiglio d’amministrazione ospedaliero e che ospita l’Archivio Storico della Ca’ Granda. E per godere dell’arrivo delle stelle, l’itinerario si concluderà con un gustoso aperitivo nel prestigioso Vestibolo, oggetto di un recente restauro, circondati dalle opere scultoree della collezione.

Milano – Archivio della Ca’ Granda

Aperti per Voi Sotto le Stelle è uno straordinario momento di incontro e inclusività attraverso la bellezza. Gli ambienti della Casa Museo, costellati dalle splendide opere che rappresentano un unicum dell’arte novecentesca, si intrecceranno agli aneddoti tratti dalla vita dei coniugi Boschi Di Stefano grazie al racconto dei soci volontari del TCI tradotti simultaneamente in LIS.

Una visita aperta a tutti: per le persone sorde segnanti e per chi vorrà scoprire la collezione, condividendo l’opportunità di una fruizione davvero inclusiva.

Aperti per Voi sotto le stelle è anche occasione di accoglienza per il popolo ucraino, grazie a una visita in lingua condotta dalla guida Orysya Maksymyuk rivolta ad alcune famiglie di profughi in fuga dalla guerra, ospitati dalla nostra città. Un modo per incontrarsi attraverso il linguaggio della bellezza.

Sotto le Stelle: le opere d’arte si raccontano

In occasione di Aperti per Voi Sotto le Stelle gli affreschi di San Maurizio al Monastero Maggiore si animeranno attraverso la voce dei soci volontari del Touring Club Italiano che racconteranno storie e aneddoti, alla scoperta dei segreti del più grande monastero femminile di Milano del XVI secolo.

Costruita probabilmente su un progetto di Gian Giacomo Dolcebuono nella seconda metà del XVI secolo, la chiesa è suddivisa nettamente in due parti: l’area destinata originariamente alle suore di clausura del monastero omonimo e quella, più piccola, destinata ai fedeli. Straordinaria espressione della pittura rinascimentale lombarda è l’affascinante ciclo di affreschi che riveste interamente le pareti dei due ambienti.

Milano – San Maurizio al Monastero Maggiore

Nel cuore di Milano, la chiesa voluta da Carlo Borromeo e progettata da Pellegrino Tibaldi, tanto amata da Alessandro Manzoni, svela le sue meraviglie attraverso la voce dei soci volontari del Touring Club Italiano che racconteranno storie e aneddoti.

Le opere che trionfavano nella vecchia chiesa di Santa Maria alla Scala, l’altare maestoso, la bellissima cupola e la ricchezza delle cappelle laterali oggi si mostrano in tutta la loro bellezza.

In occasione dell’evento sarà possibile visitare anche la seicentesca sacrestia della Chiesa, uno degli esempi più pregevoli a Milano tra Controriforma e Barocco: dopo quattro secoli mostra ancora, lucida, grandiosa e raccolta, la robustezza del legno che la riveste.

Milano – Chiesa di San Fedele

Il fascino di uno degli esempi più eccezionali dell’arte barocca milanese da scoprire attraverso la voce dei soci volontari del Touring Club Italiano che racconteranno storie e aneddoti alternandosi con le note dell’organo, costruito nel Seicento, e suonato anche da un giovanissimo Mozart nel 1773. In occasione dell’evento sarà possibile scoprire anche la sacrestia della Chiesa, normalmente non visitabile. Nel cuore della città, a due passi dal duomo, questa chiesa racchiude dietro una facciata anonima e severa uno degli esempi più eccezionali del barocco a Milano. Stucchi, ori e decorazioni scenografiche si susseguono al suo interno.

Touring Club

