Una tendenza comune, di questi tempi, da parte degli investitori, di ricercare un prodotto agricolo dal prezzo stabile in cui investire, e per questo si stanno avvicinando sempre di più al mercato del caffè. Il caffè è infatti la seconda materia prima più scambiata al mondo, dopo il greggio. Tra l’impennata della domanda USA, l’inflazione, l’aumento dei costi di trasporto e la siccità in Brasile, i future del caffè sono schizzati di quasi il 44% nello scorso anno.

Di tutti i modi per poter investire nel caffè, quello degli Etf sembra il mondo più sicuro e affidabile. È necessario, però, avere un’ottima comprensione del mercato del caffè e di quali segmenti rappresentano le migliori opzioni di investimento per i tuoi obiettivi finanziari. La stabilità del mercato dipende dalla stagione di crescita, e si verifica solo in caso di abbondanti precipitazioni e condizioni di crescita ottimali. Un terzo del caffè prodotto nel mondo proviene dal Brasile. Sul podio dei produttori mondiali si trovano anche la Colombia e il Vietnam.

La Cina, il Giappone e l’Unione Europea sono grandi mercati per le importazioni che rappresentano miliardi di dollari di vendite. In particolare quest’anno, l’esportazione di caffè etiope in Cina è davvero sorprendente. L’anno scorso il Paese asiatico era al 33° posto, ma quest’anno si è spostata all’8° tra gli importatori “, ha dichiarato Debela, attribuendo il successo all’apertura di nuovi mercati e ad una tendenza sempre crescente al consumo di caffè tra i consumatori cinesi. I dati dell’Ethiopian Coffee and Tea Authority mostrano che la Cina ha importato 5.879,34 tonnellate di caffè etiope negli ultimi dieci mesi, consentendo alla nazione dell’Africa orientale di guadagnare 30,4 milioni di dollari Usa, registrando un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ma come funzionano gli Etf sul caffè e qual è il suo valore economico? Moneyfarm fa il punto della situazione, spiegando come questi siano fondi passivi che vengono scambiati in borsa, in modo molto simile alle azioni sul mercato e le quote possono essere acquistate o vendute dagli investitori in ogni momento. Il punto di riferimento di tutti gli ETC sul Caffè è il Bloomberg Coffee Subindex Return, indice gestito da Bloomberg e che ha l’obiettivo di fornire una media del prezzo del caffè all’ingrosso sui principali mercati globali. Sulla Borsa Italiana sono collegati 4 ETF di WisdomTree. Sono quattro fondi long che replicano il Bloomberg Coffee Subindex Return di Bloomberg.

Scegliere i titoli appropriati per i portafogli a lungo termine richiede ricerche e potrebbe essere complicato per la maggior parte degli investitori retail. Ecco perché può essere illuminante puntare sugli Etf, lo strumento migliore, al giorno d’oggi, in materia di flessibilità, sicurezza e diversificazione.

