È uscito a sorpresa il nuovo singolo di EMINEM, “From the D 2 The LBC” in collaborazione con Snoop Dogg. Le due superstar del rap hanno pubblicato anche il videoclip di questa sorprendente collaborazione.

“Troppo tempo è passato prima di riunirmi con il mio vecchio amico Snoop Dogg…sapevate che dovevamo girare un film” – racconta Eminem sui social a proposito della clip del singolo, diretta da James Larese e dal sapore cinematografico. Nel video, il rapper di Detroit e l’icona della musica hip-hop della West Coast vengono trasportate in una ‘realtà alternativa’ animata dove mutano in scimmie. Atmosfere surreali e da cartone animato, fanno da cornice ad un brano esplosivo e ad una collaborazione tanto attesa.

I due artisti hanno anche da poco condiviso il palco dell’ultimo Half-Time Show del SuperBowl assieme a Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent e il cui video dell’esibizione ha raggiunto oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

EMINEM è uno degli artisti ad aver ottenuto durante la sua carriera il maggior numero di certificazioni con milioni di copie vendute dei suoi album e miliardi di stream accumulati.

L’artista ha pubblicato di recente il singolo “THE KING & I”, il brano inedito che farà parte della colonna sonora del film “ELVIS” insieme a CeeLo Green.

