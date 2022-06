È uscito “i used to think i could fly”, il nuovo album della cantautrice multiplatino e ballerina TATE MCRAE.

L’album contiene i brani già pubblicati “feel like shit”, “chaotic”, “she’s all i wanna be” (+230 milioni di stream) e il nuovo singolo “what would you do?”, attualmente in rotazione radiofonica. Nel disco sono presenti le collaborazioni e le produzioni di Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23, Blake Slatkin, Louis Bell e tanti altri.

Questa la tracklist di “i used to think i could fly”: “?”, “don’t come back”, “i’m so gone”, “what would you do?”, “chaotic”, “hate myself”, “what’s your problem?”, “she’s all i wanna be”, “boy x”, “you’re so cool”, “feel like shit”, “go away”, “i still say goodnight”.

La scorsa settimana, Tate ha collaborato con Sony Electronics per l’evento di lancio dell’album in concomitanza con l’arrivo delle loro nuove cuffie LinkBuds S.

L’evento è iniziato con l’esibizione di Tate su un jet privato seguito da un concerto in live streaming su Amazon Music, con Z100 e Instagram che si sono uniti ai festeggiamenti. Tate, inoltre, è nella copertina digitale dell’ultimo numero di UPROXX Magazine.

Tate McRae: Official Website | YouTube | Instagram | Twitter |Facebook | TikTok

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia