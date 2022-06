I nuovi giochi senza barriere presentati da Bebe Vio e art4sport.

Una serata magica nella cornice dello Stadio dei Marmi a Roma per promuovere l’integrazione e lo sport paralimpico con il sostegno di Cip, Coni, Sport e Salute e Roma Capitale sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con la Commissione Europea

Conduttori della serata il Trio Medusa e Danilo Da Fiumicino

Tra gli ospiti presenti: Briga, Martin Castrogiovanni, Simona Quadarella, Neri Marcorè,

Gianmarco Tamberi, Paola Turci, Sangiovanni, Rudy Zerbi e tanti altri

Li mejo giochi de sempre sono arrivati e hanno colpito ancora! Potrebbe essere questa la frase da usare per descrivere la spettacolare serata di ieri, lunedì 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma, dove, a partire dalle ore 20.00, Bebe Vio e l’Associazione art4sport ONLUS – fondata dai suoi genitori nel 2009 – hanno presentato i WEmbrace Games, gli ex Giochi Senza Barriere che quest’anno hanno compiono 10 anni.

Una grande serata benefica di sport e giochi, condotta ancora una volta dal Trio Medusa insieme a Danilo Da Fiumicino, che è tornata ad animare uno dei centri sportivi più iconici e affascinanti della Capitale, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Il tema scelto per l’edizione 2022 dei Giochi è stato la musica, intesa come simbolo di unione, condivisione e voglia di divertirsi. Tutti aspetti che sono alla base di questa serata sportiva in cui non sono certo mancate le sorprese.

Come da tradizione, anche quest’anno, le squadre in campo sono state 8 rappresentative di 7 città italiane (Roma, Milano, Livorno, Treviso, Bari, Oristano e Fano) e 1 dell’Europa, tutte formate da donne, uomini, bambini, con e senza disabilità.

Giovani e adulti si sono cimentati in divertenti giochi all’insegna dell’integrazione e dell’abbattimento delle barriere fisiche e psicologiche, affrontando tre emozionanti quanto sceniche sfide legate al mondo musicale, per cercare di aggiudicarsi il titolo – quest’anno guadagnato dalla squadra Roma di Bebe Vio – di nuovi vincitori di WEmbrace Games.

Per iscrizioni alla Bebe Vio Academy per la stagione 2022-2023,

https://www.art4sportworld.org/iscrizioni-bebe-vio-academy-2o-slot/.

