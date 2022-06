Regio Opera Festival – Seconda Edizione

Torino, Cortile di Palazzo Arsenale

Sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, Via dell’Arsenale 22

Il programma dal 19 al 26 giugno 2022

CARMEN di Georges Bizet

Un nuovo allestimento per l’edizione con i testi scritti

da Sebastian F. Schwarz

OPEN DAY con le voci bianche per gli artisti di domani

Dopo la serata inaugurale del 7 giugno, prosegue la programmazione del Festival

Domenica 19 giugno ore 21 prova generale di CARMEN di Georges Bizet

Lunedì 20 giugno ore 18 OPEN DAY VOCI BIANCHE, con il Coro di voci bianche TRT e gli allievi della Scuola di Canto del Regio diretti da Claudio Fenoglio

Martedì 21 giugno, giovedì 23 giugno, sabato 26 giugno ore 21 CARMEN di Georges Bizet

Il Regio Opera Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura e della Città di Torino.

Media Partner è Publitalia ’80. Gli abiti dell’Orchestra, del Coro e dei tecnici del Teatro Regio sono stati realizzati da Modit Group.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI

Prezzi dei biglietti

Opere | Carmen, Tosca e Don Checco: € 30 – 40 – 50

Balletti | Svetlana Zakharova & Vadim Repin e Béjart Ballet Lausanne:

€ 20 – 30 – 40

Concerti | 15 luglio, 29 luglio e 5 agosto: € 10 – 15

Per gli abbonati alla Stagione 2022 e per i gruppi di almeno 20 persone:

sconto del 10%

Prezzi delle card

6 spettacoli: € 120 (per gli abbonati alla Stagione 2022: € 100)

4 spettacoli: € 80

Le card possono anche essere utilizzate da più persone per lo stesso spettacolo

Under 30

Per gli under 30, prezzi mai così convenienti:

biglietti per le opere e i balletti a € 15 (posto unico);

per i concerti: € 8; Card a 4 spettacoli: € 40

Biglietteria

Piazza Castello 215 – Tel. 011.8815.241 e 011.8815.242 – biglietteria@teatroregio.torino.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato 13-18.30; domenica 10-14

Un’ora prima degli spettacoli è aperta la Biglietteria presso il Cortile di Palazzo Arsenale

Alla Biglietteria non sono consentiti pagamenti in contanti ed è consentito il pagamento con Satispay

Per l’acquisto dei biglietti e delle card è possibile utilizzare i voucher ottenuti a titolo di rimborso per gli spettacoli e i concerti della Stagione 19-20 e annullati causa Covid-19.

Biglietteria online: www.teatroregio.torino.it o www.vivaticket.it

Informazioni

Ingresso Uffici del Teatro Regio, piazza Castello 215

da lunedì a venerdì: ore 9-17.30 – Tel. 011.8815.557 – info@teatroregio.torino.it

