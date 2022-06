Fujifilm presenta instax mini Link 2

instax mini Link 2

La mini stampante che porta in aria la tua creatività

FUJIFILM instax mini Link 2, la stampante per smartphone, è dotata di una serie di nuove ed esclusive funzioni, tra cui cornici personalizzabili e modalità di colore dell’immagine per effetti elettrizzanti: la voglia di creatività sarà a portata di mano. Grazie alla funzione instaxAiR™, un’assoluta novità, instax mini Link 2 porta l’interattività e la personalizzazione a un livello completamente nuovo, divenendo così uno strumento per disegnare “nell’aria” e per applicare gli effetti personalizzati direttamente alla stampa.

Compatta, leggera e rifinita con una texture a righe a rilievo, instax mini Link 2 in circa 15 secondi consente di stampare l’immagine selezionata, supporta la stampa continua ed è in grado di stampare circa 100 stampe instax mini per carica, senza soluzione di continuità tramite Bluetooth1.

FUJIFILM instax mini Link 2 sarà disponibile dal 22 giugno 2022 al prezzo suggerito di € 129,99 iva inclusa, nei colori Soft Pink, Clay White e Space Blue.

Ad accompagnare il lancio di instax mini Link 2 c’è la nuova pellicola istantanea instax mini Spray Art, caratterizzata da un colorato design che richiama il mondo della street art. È il complemento perfetto per la funzione instaxAiR ma anche utilizzata da sola, fa risaltare qualsiasi immagine con un tocco di colore in più.

La pellicola istantanea instax mini Spray Art sarà disponibile dal 22 giugno 2022 al prezzo consigliato di 11,99 euro.

Le caratteristiche principali di instax mini Link 2 includono:

• instaxAiR

Tramite l’app instax mini Link 2 scaricabile gratuitamente, la funzione instaxAiR permette agli utenti di inserire alle foto da stampare grafiche ed effetti aggiuntivi, tra cui bolle, petali, neon, vernice spray o glitter.

Sarà semplicissimo realizzare disegni nell’aria, tenendo in mano instax mini Link 2 e premendo il pulsante di funzione sulla parte superiore e puntando il LED laterale. Ciò che viene disegnato nell’aria apparirà nell’anteprima di stampa nell’app e, una volta che si è soddisfatti dell’aspetto, la grafica apparirà sulla stampa stessa. Con la funzione instaxAiR si possono anche registrare video del disegno e condividere il momento come codice QR stampabile sulla foto. Il codice QR può essere scansionato per visualizzare il video, scaricarlo o condividerlo sui social media.

• Possibilità di personalizzare le stampe instax mini con modalità immagine, cornici di design, adesivi e altro ancora

L’applicazione instax mini Link 2 contiene una serie di cornici di design che possono essere sovrapposte all’immagine selezionata, per ottenere una stampa istantanea instax unica nel suo genere.

Si può scegliere tra due modalità di colore dell’immagine: la modalità instax-Rich, per colori più profondi e più intensi e la modalità instax-Natural, per un aspetto più affine all‘originale.

Le immagini dello smartphone possono anche essere migliorate con filtri artistici o regolando la luminosità, il contrasto e la saturazione dell’immagine. Si possono anche combinare fino a 8 immagini in un unico collage di stampa instax, sempre tramite l’app.

Oltre alla compatibilità con gli smartphone, instax mini Link 2 è anche compatibile con la fotocamera digitale mirrorless FUJIFILM X-S10, consentendo ai fotografi di inviare le immagini direttamente dalla fotocamera alla stampante.

Per ulteriori informazioni sulla instax mini Link 2, visitare il sito

https://instax.eu/it/stampanti/mini-link-2/

*1 Il marchio di fabbrica e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. utilizzati su licenza.

*2 Un’applicazione gratuita compatibile con telefoni Android e iPhone. Può essere scaricata da Google Play nel caso dei telefoni Android e da App Store per gli iPhone. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc.

