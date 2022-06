“Fino a tardi”, è il nuovo singolo di Federico Baroni

Uscirà martedì 21 giugno per Warner Music Italy “Fino a tardi”, il nuovo singolo di FEDERICO BARONI, che dopo “Jackpot”, “Pur di stare con lei” feat. Folcast e “Chilometri”, rappresenta un nuovo tassello in quello che sarà il futuro progetto discografico dell’artista.

“Fino a tardi”, pubblicato nel giorno del solstizio d’estate e quindi in occasione di quello che è il giorno più lungo dell’anno, è un inno pop che invita a tornare, dopo un periodo difficile come quello degli ultimi due anni, ad uscire, viaggiare e vivere nuove esperienze. Divertirsi “fino a tardi”; in un clima di festa e spensieratezza con gli amici di sempre è la chiave per tornare a sorridere e godersi la vita nei suoi momenti di leggerezza.

Federico Baroni spiega così il nuovo singolo: «“Fino a tardi” non è solo una canzone, ma un vero e proprio stato d’animo, uno slogan che rispecchia la mia voglia di godermi ogni singolo momento al massimo. Il lockdown di questi ultimi due anni mi ha fatto capire quanto fosse fondamentale per me viaggiare e vivere esperienze al di fuori del quotidiano per crescere come persona e come artista. “Fino a tardi” è quindi un inno alla libertà e alla spensieratezza che ci sono mancate in questo periodo. Il solstizio d’estate, oltre ad essere il giorno più lungo dell’anno, è anche il momento in cui i raggi del sole raggiungono la Terra con la minore inclinazione, quindi con maggior potenza. E io ho voluto concentrare tutta l’energia di questa giornata anche all’interno di questo brano, per restare ad ascoltarlo e a ballarlo “Fino a tardi”».

