Collisioni 2022. Torna il Festival Agrirock

Giovani da tutta Italia, laboratori, podcast e videoinstallazioni, per un’edizione che vuole passare la parola alle nuove generazioni

Torna fra meno di un mese Collisioni, il festival Agrirock che, dal 9 al 17 luglio, accoglie in Piemonte il grande pubblico, in Piazza Medford ad Alba, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale.

Un’edizione speciale, interamente dedicata ai giovani, con oltre cinquantamila ragazzi e ragazze attesi da tutta Italia: dal Lazio al Veneto, fino all’Abruzzo, passando per la Sicilia. Un grande happening musicale, per festeggiare finalmente la prima estate di “normalità” dopo due anni di chiusure di concerti, scuole e attività ricreative e sport.

Sabato 9 luglio la line up del festival ospita l’unica data estiva in Piemonte dell’attesissimo Blanco, preceduto dal concerto di Gianmaria.

Domenica 10 si prosegue con i Pinguini Tattici Nucleari preceduti dal live de La Rappresentante di Lista.

Mentre sabato 16 luglio ha luogo la grande giornata di festival dal titolo “Tutto Normale”, il progetto nato da un’idea degli studenti di Alba e organizzato da Collisioni in collaborazione con Banca D’Alba, per consentire a tutti i giovani presenti di assistere a 5 concerti con un solo biglietto: 5 ore non stop di live che vedranno susseguirsi ininterrottamente sul palco Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez.

L’edizione 2022 si conclude infine con il concerto-spettacolo del famoso Stand-up Comedian Valerio Lundini accompagnato ad Alba dalla band I Vazzanikki, anche loro amatissimi dai giovani.

È apparso infatti doveroso quest’anno dare un forte segnale di sostegno alla fascia di popolazione che più di altre ha subito le profonde ferite della pandemia: i giovani. Una categoria rimasta per lo più invisibile in TV e sui giornali, poiché non rappresentava un’emergenza sanitaria.

Un’intera generazione che è stata privata dei più importanti momenti aggregativi e che ha vissuto il momento critico dell’adolescenza in lock down e in DAD. A tutti questi giovani non è ancora stata riconosciuta la grande prova di maturità che hanno saputo affrontare, dipinti talvolta dagli stessi media come smartphone-dipendenti, o come ragazzi fragili e impauriti dalla vita reale, quasi dei “fantasmi”.

I biglietti di Collisioni sono disponibili online su Ticketone e sugli altri circuiti o presso i punti vendita autorizzati.

Media Partner di Collisioni Radio Zeta www.radiozeta.it

www.collisioni.it

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia