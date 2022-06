“Diva” è il nuovo singolo de La Rappresentante Di Lista

“Diva” il nuovo singolo disponibile da venerdì 17 giugno

Presave: https://LRDL.lnk.to/Diva

La band è pronta a ripartire il 19 giugno da Ferrara con MyM – CIAO CIAO EDITION,

il tour che la porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna con un nuovo brano. Sarà infatti disponibile a partire da venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “DIVA”, già in presave al link https://LRDL.lnk.to/Diva.

“DIVA” segue il successo di “Ciao Ciao”, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino. “Io sono una diva, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “DIVA” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione.

Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità (“non mi stressare, non mi dire niente, non farmi male perché sono fragile”).

Quello di “DIVA” è quindi un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de LRDL. La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la “diva” che custodiamo: solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione. Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato.

MyM – CIAO CIAO EDITION

IL CALENDARIO DELLE DATE ANNUNCIATE:

19 GIUGNO 2022 FERRARA – FERRARA SOTTO LE STELLE

22 GIUGNO 2022 LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE

23 GIUGNO 2022 ROMA – ROCK IN ROMA

24 GIUGNO 2022 FERMO – VILLA VITALI

01 LUGLIO 2022 GENOVA – GOA BOA PREVIEW

02 LUGLIO 2022 ALLEIN (AO) – MUSICASTELLE

05 LUGLIO 2022 AREZZO – MEN/GO MUSIC FEST

06 LUGLIO 2022 CAORLE (VE) – SUONICAORLE

09 LUGLIO 2022 CREMONA – TANTA ROBBA FESTIVAL

10 LUGLIO 2022 ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

17 LUGLIO 2022 LUGO (RA) – RAVENNA FESTIVAL (live con orchestra)

24 LUGLIO 2022 FELTRE (BL) – FELTRE D’ESTATE

29 LUGLIO 2022 BERGAMO – PIAZZALE DEGLI ALPINI

30 LUGLIO 2022 – PONTE DI LEGNO TONALE – LAGO VALBIOLO (TN) – WATER MUSIC FESTIVAL

31 LUGLIO 2022 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – MITTELFEST (live con orchestra)

07 AGOSTO 2022 ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTOILVULCANO FESTIVAL

12 AGOSTO 2022 BAGHERIA (PA) – BEAT FULL EXTRA

20 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) – LOCUS FESTIVAL

11 SETTEMBRE 2022 ALGHERO – ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT

