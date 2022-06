Ilaria Tuti continua a scavare nella grande Storia, portando alla luce i racconti di donne coraggiose e dimenticate.

Dopo le portatrici carniche di Fiore di roccia, nel suo nuovo romanzo narra le imprese finora mai raccontate di due giovani donne, pioniere della medicina: Flora Murray e Louisa Garrett Anderson, le prime due chirurghe della storia che durante la Prima guerra mondiale salvarono la vita a centinaia di soldati, mettendo a punto un nuovo processo di riabilitazione per i feriti gravi.

Caterina, italiana trapiantata in Inghilterra, cresce da sola sua figlia, mentre cerca con tutte le sue forze di svolgere la sua professione: è un medico, una delle pochissime e sbeffeggiate «Lady doctors».

I suoi sogni si sono scontrati con le leggi inglesi che vietano alle donne di operare e le relegano a piccoli ospedali in cui possono occuparsi solo di ginecologia e pediatria.

Lo scoppio della Grande Guerra genera il fatidico incontro tra Caterina e due chiacchierate suffragette, Flora Murray e Louisa Garrett Anderson. Professione: chirurghe.

Le due stanno allestendo un ospedale da campo sul fronte occidentale e vogliono che Caterina si unisca alla loro équipe. L’ospedale di Flora e Louisa non somiglia a nessun altro ospedale al mondo – l’équipe è totalmente al femminile.

La cosa finisce presto per attirare le attenzioni della Corona inglese. È una rivoluzione, i benefici sono evidenti.

La squadra viene richiamata in patria dove perfeziona il prototipo di clinica, sottoponendo i pazienti a un’altra attività che non si era mai vista prima in un ospedale: lunghe sessioni di ricamo per curare la psiche infranta degli uomini tornati dal fronte.

Il metodo riscuote un incredibile successo e la clinica di Flora e Louisa diventa uno dei primi luoghi in cui il mondo maschile della guerra e quello femminile della cura si incontrano, si scontrano e scoprono che possono coesistere.

