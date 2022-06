Ancora una volta si punta l’attenzione sui meno fortunati a Controcorrente LIVE. Durante la sesta puntata del programma radiofonico ideato e condotto da Doriana Tozzi, che si terrà sabato 4 giugno a partire dalle ore 18,00, sarà, infatti, presentato il libro “DeLorean Café – Interviste impossibili per mondi possibili”, edito da Les Flâneurs Edizioni, scritto a più mani e per il quale gli autori hanno deciso di destinare il loro ricavato all’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma poiché il libro è dedicato a Corrado Diamante, che una leucemia fulminante ha portato via a soli 28 anni.

“Cos’hanno in comune Cecco Angiolieri e Alfred Hitchcock? E Maria Montessori cos’ha in comune con Louisa May Alcott o Nora Ephron? E tutti loro cosa c’entrano con Nietzsche? La risposta è nel DeLorean Café, il bistrot immaginario/macchina del tempo che ha concesso a venti intervistatori del presente di dialogare con altrettanti celebri pensatori del passato, tra scrittori, registi, filosofi, poeti e personaggi storici.

Assumendo un aspetto sempre diverso e caro all’intervistato di turno – dal salottino ottocentesco del Leopardi al patio della casa colombiana di Gabriel García Márquez –, questo luogo magico diviene teatro di un confronto talvolta ironico e dissacratorio, talvolta emozionato e adorante, ma sempre permeato da una leggerezza che rende immediato l’accostamento di inquietudini e speranze vecchie e nuove. Con l’idea, sempre viva tra le righe, di poter attingere al pensiero dei grandi per poter trovare oggi la propria strada”.

Al termine della presentazione si terrà il concerto del chitarrista classico flamenco Michele Liso.

Registrato come sempre nel magico scenario del Ninetythree Lounge Bar sul lungomare di Margherita di Savoia (BT) e diffuso poi su Radio Contatto e Radio LivEvent, Controcorrente LIVE è, insomma, ancora una volta un appuntamento da non perdere, tra intrattenimento culturale e attenzione per il sociale, leggerezza e tramonti mozzafiato, drink e buon cibo in compagnia, dove si parla di ideali e si entra in contatto diretto con infinite forme di bellezza.

L’ingresso agli eventi dal vivo di Controcorrente LIVE è libero con consumazione obbligatoria. Per le prenotazioni contattare il numero 3921072075.

