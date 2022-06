È uscito ieri ed è entrato in rotazione radiofonica “CASH IN CASH OUT” (Columbia Records/Sony Music – https://pharrell.lnk.to/CashInCashOut_), il nuovo singolo del visionario artista e produttore, vincitore di un Grammy Award e candidato all’Academy Award e agli Emmy Award, oltre che stilista e imprenditore PHARRELL, per la prima volta in collaborazione con il vincitore di un Grammy Award TYLER, THE CREATOR e 21 SAVAGE!

È online anche il videoclip del brano, diretto da Francois Rousselet e prodotto da Jules De Chateleux di Division: https://youtu.be/cKEwnhc8ItY.

Il montaggio è a cura di Nicolas Larroquere, con la direzione artistica di Morgan Seite. Gli effetti visivi sono a cura della società di produzione Electric Theatre, guidata nello specifico da Phi Hollinger e Todd Tourso.

Anticipato da un piccolo estratto sui social, il brano “Cash In Cash Out” è stato prodotto da Pharrell e composto dallo stesso artista insieme a Shéyaa Bin Abraham-Joseph e Tyler Okonma.

Il testo è stato scritto da Pharrell, Shéyaa Bin Abraham-Joseph e Tyler Okonma.

