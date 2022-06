FringeMI Festival: “A te e famiglia” di e con Angelo Campolo

Lunedì 13 giugno alle 20.30, lo spettacolo “ A te e famiglia” di e con Angelo Campolo in prima nazionale.

La scrittura di Campolo, che muove da elementi autobiografici per poi scandagliare a fondo la nostra società, aveva già affascinato il pubblico del Nolo Fringe Festival 2019 che gli aveva assegnato il primo premio per il suo STAY HUNGRY – Indagine di un affamato, replicato poi con successo in tutta Italia.

Il punto di partenza di A te e famiglia sono le storie e gli incontri realmente avvenuti nel suo lavoro con i ragazzi del programma educativo “Liberi di Scegliere” promosso dal giudice Roberto Di Bella per offrire percorsi alternativi ai minori rispetto ai contesti familiari di provenienza, spesso legati a logiche di criminalità.

“Liberi di Scegliere”, oggi diventato un protocollo governativo che permette a decine di giovani e alle loro famiglie di sperimentare nuovi orizzonti di vita. “Non si tratta di rieducare nessuno. – racconta il giudice Di Bella, presentando il suo progetto – Semplicemente di mostrare a questi ragazzi, per un periodo di tempo, che fuori dagli spazi chiusi delle loro case esiste un altro mondo. Non chiediamo loro di rinnegare i padri e le madri, ma solo di domandarsi se veramente vogliano per il loro futuro la strada scelta dalle loro famiglie”.

Per ulteriori informazioni www.fringemi.com

Biglietti 10 euro –Mailticket

https://www.mailticket.it/manifestazione/2y33

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia