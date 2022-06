Paolo Fresu ispira un emozionante libro per ragazzi. Si intitola Paolino, è firmato da Reno Brandoni, illustrato da Chiara Di Vivona (Edizioni Curci, collana Curci Young in coedizione con Fingerpicking), e racconta il profondo amore per la musica che si tramanda di padre in figlio nella famiglia del celebre trombettista e flicornista, protagonista della scena jazz internazionale, che però non ha mai dimenticato le radici della sua terra, quella Sardegna dalle tradizioni, suoni e colori ancestrali.

Il racconto è ambientato a Berchidda, un piccolo paese nel cuore della Gallura, dove il piccolo Paolino accompagna il padre pastore ai pascoli, lasciandosi incantare dalle sue storie, ispirate a una saggezza antica e alla bellezza dell’arte e della natura.

Il padre lo spinge ad amare la musica, a viaggiare e a conoscere il mondo. Crescendo, Paolo farà tesoro delle sue parole, porterà la musica a Berchidda creando il festival “Time in Jazz”, oggi tra i più prestigiosi al mondo, e, divenuto padre a sua volta, continuerà quella tradizione in un meraviglioso dialogo tra le generazioni.

Nell’audiolibro digitale, la voce narrante di Stefano Nosei si alterna ai brani musicali originali composti da Reno Brandoni e interpretati da Brandoni con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Sulle piattaforme digitali sono disponibili i brani originali: Berchidda Time in Jazz, La sedia vuota e Paolino.

Info: https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=26107

