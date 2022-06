Alghero, perla della Sardegna, si conferma per l’estate 2022 – quella dell’atteso ritorno della musica da vivere dal vivo, degli eventi all’aperto e delle emozioni condivise dai palchi – come nuovo punto di riferimento per i grandi concerti a livello nazionale.

Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, Roble Factory e Fondazione Alghero, la splendida Riviera del Corallo farà da cornice al nuovissimo Alguer Summer Festival: un evento che racchiude gli spettacoli dal vivo più attesi dell’estate.

“Chi sceglie Alghero quest’anno troverà una città più viva che mai. Un motivo in più per trascorrere un’estate all’insegna della cultura, affiancando al mare, ai musei e alle bellezze ambientali del ricco patrimonio architettonico e del territorio una programmazione di eventi e spettacoli in grado di accontentare un pubblico di tutte le età“. – commenta, Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero.

Da fine luglio, il rinnovato Anfiteatro Maria Pia, noto anche come Anfiteatro Ivan Graziani, a due passi da un mare cristallino e spiagge incantevoli, torna a riempirsi di emozioni e di musica. Irama, Madame, Fabri Fibra, Rkomi, Andrea Pucci, oltre a Subsonica – il cui appuntamento fa parte dell’Anno Zero Fest – e agli artisti ospiti della XXIV edizione del Festival Abbabula (Tananai, Villabanks, Massimo Pericolo, BigMama, Ernia e Psicologi), quest’anno si danno appuntamento ad Alghero nel mese più caldo della stagione estiva.

ALGUER SUMMER FESTIVAL

PROGRAMMA

30 luglio TANANAI + VILLABANKS – Festival Abbabula

2 agosto MASSIMO PERICOLO + BIGMAMA – Festival Abbabula

4 agosto ERNIA – Festival Abbabula

6 agosto PSICOLOGI – Festival Abbabula

8 agosto IRAMA

10 agosto MADAME + CHIELLO

12 agosto ZARRO NIGHT con IL PAGANTE

16 agosto FABRI FIBRA

20 agosto RKOMI

21 agosto ANDREA PUCCI

26 agosto SUBSONICA – Anno Zero Fest

PER INFO E BIGLIETTI: https://www.facebook.com/alguersummerfestival

