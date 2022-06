Il cantautore, musicista e produttore vincitore di 3 Grammy Award BEN HARPER condivide l’inedito “We need to talk about it”, disponibile ovunque dal 15 giugno e accompagnato dal lyric video visibile a questo link: benharper.lnk.to/WNTTAI-LV

Prodotto da Harper e dal vincitore del Grammy Award Sheldon Gomberg, “We Need To Talk About it” è il primo singolo estratto dall’attesissimo album di Harper, BLOODLINE MAINTENANCE, un disco tremendamente personale e dall’animo soul, che uscirà venerdì 22 luglio via Chrysalis Records.

Il pre-ordine è ora disponibile qui: https://BenHarper.lnk.to/BloodlineMaintenance

Sostenuto dalla chitarra funky di Harper, il nuovo brano si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù attraverso un meccanismo tagliente di “chiamata e risposta”, accompagnata da cori gospel e ritmi martellanti potenziati dal suono distintivo del tamburo africano.

Il nuovo album è un’opera in gran parte ispirata dalla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico, BLOODLINE MAINTENANCE vede Harper suonare la maggior parte degli strumenti da solo, spaziando tra chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni, compreso un rullante giocattolo di plastica.

Harper, insieme alla sua band di lunga data The Innocent Criminals, porterà live BLOODLINE MAINTENANCE con un epico tour mondiale che prevede sia date da headliner in Nord America ed Europa, sia esibizioni a rinomati Festival, ma anche alcuni appuntamenti live negli Stati Uniti insieme a Jack Johnson e a ben 15 date di supporto al suo recente collaboratore Harry Styles al Kia Forum di Los Angeles, CA. A breve saranno annunciate altre date da headliner.

Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti: www.benharper.com/tour

