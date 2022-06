Accertamento della disabilità handicap (104), legge 68/1999

Coordown lancia un sondaggio online per documentare i problemi delle persone con sindrome di Down

Molto spesso le persone con sindrome di Down e le loro famiglie raccontano situazioni di notevole disagio nei percorsi di accertamento della loro condizione di disabilità, talvolta anche in palese contrasto con quanto le norme sembravano avere risolto.

Molti di loro sono costretti ad affrontare defatiganti ricorsi, a sottoporsi ad immotivate revisioni, a vedersi riconoscere gradi e percentuali di invalidità differenti, a ritrovarsi negata la collocabilità al lavoro.

CoorDown ha deciso di portare avanti con determinazione le istanze e le richieste che ne derivano ed innescare quel necessario cambiamento del sistema e delle prassi a favore delle persone e delle famiglie.

Vogliamo rendere evidenti iniquità e paradossi al di fuori del nostro contesto, chiedere conto ed interventi alla politica anche con dati e fatti alla mano.

È per questo motivo – per essere puntuali anche nel raccontare questi fenomeni- che CoorDown chiede il supporto ai diretti interessati e lo fa proponendo un breve questionario online in cui le persone possono riportare la loro esperienza negli accertamenti di invalidità, handicap (104), legge 68/1999. In pochi minuti è possibile riportare la propria esperienza.

Il questionario sarà aperto alla compilazione fino al 15 luglio 2022 ed è disponibile nel nostro sito alla pagina:

https://www.coordown.it/le-persone-con-sindrome-di-down-e-i-loro-diritti/

L’esito della ricerca sarà presentato pubblicamente a settembre, inviando i risultati alle istituzioni competenti, al Parlamento, al Governo e all’INPS.

