“3 Livelli”, il nuovo singolo di Matteo Faustini

L’1 luglio esce in radio e in digitale “3 LIVELLI“, il nuovo singolo del cantautore MATTEO FAUSTINI. È attivo il pre-save: https://Matteo-Faustini.lnk.to/3Livelli_Pre.

“3 Livelli“ è un brano che analizza, con un sound prettamente elettropop, l’essere umano, diviso su tre livelli: testa, cuore e istinto. Una canzone che implicitamente fa riferimento all’attualità, in cui gli esseri umani, in questo particolare momento, dovrebbero ascoltare di più il cuore senza dover andare l’uno contro l’altro.

Il nuovo singolo segue i brani già pubblicati “L’Ultima Parola“ (presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”), disponibile anche in versione acustica in collaborazione con Fellow; “Per Donare“ (presentato durante il Concerto di Natale in Vaticano); “Stanco di Piangere” e “1+1“ (che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e che è stato nella top 100 nella classifica generale per oltre 3 mesi), che anticipano il nuovo album di inediti in uscita in autunno.

Matteo Faustini riparte in tour in giro per l’Italia dopo il grande successo del meet & greet “Merenda col Faustini” e dei suoi ultimi appuntamenti live a Roma, Brescia e Lecce. La tournée sarà l’occasione per presentare al pubblico il suo ultimo singolo “3 Livelli”, unitamente ai brani del suo repertorio.

Questi i prossimi appuntamenti live (ad ora confermati): 13 luglio all’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure (GE); 16 luglio alla Cantina Monticelli Brusati di Villa Franciacorta (BS), 19 luglio al Radio Stop Festival di Piombino (LI), 24 luglio al Molo delle Tartarughe di Diano Marino (IM); 28 luglio al Tenco Ascolta a Laigueglia (SV); 19 agosto in Piazza Pian di Nave a Sanremo (IM); 20 agosto in Piazza Dante a Belpasso (CT); 3 settembre in Piazzale della Libertà a Pesaro; 9 settembre a Tropea (VV); 16 settembre a L’Asino che Vola di Roma.

