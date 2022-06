3 Bee – Grande successo per la ” Call for Impactability”

La start up agri-tech leader in Italia da sempre impegnata nel proteggere le api con la tecnologia

Grande successo per la finale della seconda edizione della

“CALL FOR IMPACTABILITY”

Il primo contest che ha premiato le tre migliori idee per un futuro sempre migliore e più sostenibile

Grande successo per la seconda edizione della Call for Impactability, una call for ideas aperta a tutti https://www.youtube.com/watch?v=twj63cFuiRA&t=3s , per finanziare le migliori idee di impatto basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità ideata da 3Bee, startup nata con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia. Grandi partner d’eccezione, 6.500 euro di montepremi e fino a 50.000 euro di investimento per premiare innovazione e cambiamento.

La Call for Impactability è il primo contest aperto a tutti e volto all’individuazione dei migliori progetti in ambito della sostenibilità con l’obiettivo di valorizzare il talento e le migliori idee per un futuro sempre migliore e più sostenibile. In questa seconda edizione i talenti con una forte propensione al cambiamento hanno presentato idee e progetti in grado di generare un impatto positivo tramite il coinvolgimento e le azioni della comunità.

Qui di seguito i tre finalisti premiati in ordine di classifica da 3Bee:

1 classificato – 5.000 euro: Finanz con l’obiettivo di rendere lo studio della finanza facile, divertente e completamente gratuito, tramite lo sviluppo di un’applicazione.

2 classificato – 1.000 euro: Co2nvert, startup innovativa che sta sviluppando una tecnologia che produce etanolo da biossido di carbonio catturato in atmosfera con l’obiettivo di ridurre la presenza dell’anidride carbonica.

3 classificato – 500 euro: Bankadvisor, la prima piattaforma indipendente specializzata in modo verticale nelle recensioni a banche e servizi finanziari.

www.3bee.com

