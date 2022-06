Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, e Virgin Records/ Universal Music Italia, organizzano un esclusivo evento online per i fan italiani della band americana IMAGINE DRAGONS, giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17:30 (ora italiana).

Un’occasione unica per incontrare il frontman del gruppo Dan Reynolds in vista dell’uscita del loro nuovo doppio album, Mercury Acts 1 & 2, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 1° luglio 2022.

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di “Mercury Acts 1 & 2” (album + evento) solo su Mondadoristore.it. Tutti i dettagli sono su: www.mondadoristore.it/imagine-dragons-dan-reynolds-evento/

Giovedì 21 luglio, in diretta dallo studio di Virgin Radio – radio partner dell’evento – Giulia Salvi si collegherà con il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds e chiacchiererà coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia