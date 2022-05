World Play SUNDay: da Dobble a Exploding Kittens a Dixit

Una domenica pomeriggio dedicata ai giochi più amati da bambini e ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte il 29 maggio una full immersion tra i giochi da tavolo prediletti dai millennial e dalla generazione Z

In occasione del World Play Day, una giornata dedicata ai giochi preferiti dai Millenial e dalla Generazione Z. La giornata mondiale del gioco si celebra il prossimo 28 maggio, ma a Milano si festeggerà…24 ore dopo, per l’esattezza domenica 29 maggio, e per l’occasione l’evento è stato ribattezzato World Play SUNDay.

Un intero pomeriggio all’insegna del divertimento, per conoscere alcuni tra i giochi più amati dai bambini e dai ragazzi e per scoprirne di nuovi in compagnia di Asmodee, di Daniele Daccò, per tutti il Rinoceronte, della redazione di Nientedadire, il portale di intrattenimento culturale punto di riferimento delle nuove generazioni e del community event più grande d’Europa Lucca Comics & Games, che è non solo un festival, ma un hub di iniziative per promuovere fumetto, gioco, videogame e tutti gli universi dell’entertainment contemporaneo.

Dove? Alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, una tra le librerie, assieme a Genova, Torino, Roma e Palermo, che vanta il reparto Comics & Games, progetto nato nel 2020 dalla collaborazione tra laFeltrinelli e Lucca Comics & Games con l’obiettivo di destinare uno spazio inedito agli appassionati di gioco digitale e analogico, ma anche di fumetti e letteratura disegnata.

Dalle ore 15.00 l’intera arena del piano terra sarà dedicata al mondo dei party e dei funny games, giochi intuitivi, semplici e divertenti, adatti sia ai grandi che ai bambini, da Dobble a Jungle Speed, da Cortex a Exploding Kittens fino all’ultimo arrivato A Game of Cat & Mouth, in cui due giocatori si sfidano l’uno contro l’altro lanciandosi palline con delle fionde magnetiche a forma di zampa di gatto.

Chi desidererà passare al livello successivo, potrà salire al secondo piano, nell’area Comics&Games, dove saranno allestite delle postazioni dedicate ad altri titoli, dall’ormai superclassico Dixit, e Ticket To Ride, che ha appena celebrato i 15 anni della sua versione Europa, fino a novità attesissime, tra cui Telesketch, una sorta di telefono senza fili a base di disegni che sta già raccogliendo recensioni entusiastiche da parte degli appassionati.

Durante l’evento non mancheranno live e dirette su Instagram a sorpresa, animazione e divertimento a non finire. Per i partecipanti, la possibilità di tornare a casa con gadget firmati Asmodee, uno dei principali editori di giochi da tavolo a livello mondiale.

World Play SUNDay

laFeltrinelli Libri e Musica piazza Piemonte 2/4 Milano

29 maggio 2022 dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

www.lafeltrinelli.it

