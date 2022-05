Verissimo: sabato 7 maggio alle ore 16.30

Ospiti del sabato di “Verissimo”: Andriy Shevchenko, Alessandro Benetton, Manuel Bortuzzo

Conduce Silvia Toffanin

Sabato 7 maggio, alle ore 16.30 per la prima volta a “Verissimo” Andriy Shevchenko, una vera icona del calcio e soprattutto un grande uomo, in prima linea per aiutare la sua Ucraina.

Prima intervista a Verissimo anche per il manager Alessandro Benetton. Inoltre, sarà in studio l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Manuel Bortuzzo per parlare della fine della sua storia d’amore con Lulu’ Selassié.

E ancora, spazio ad “Amici” con gli ultimi due eliminati: il ballerino Nunzio e il cantante LDA.

Infine, sarà ospite del talk show Vladimir Luxuria in compagnia della cantante ucraina Zi Faàmelu.

Domenica 8 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/verissimo

