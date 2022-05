È uscito ieri, venerdì 13 maggio, “SO FAR SO GOOD” (Columbia/Sony Music), il nuovo attesissimo album del duo di Dj/producer multiplatino vincitore di un GRAMMY Award THE CHAINSMOKERS (https://thechainsmokers.lnk.to/SoFarSoGood_0).

È online il videoclip dell’ultimo brano estratto “I Love You”, diretto da Kid Studio e con la partecipazione della star di OnlyFans Stella Barey: https://www.youtube.com/watch?v=NmB9Rq1yVmo.

Anticipato da “Riptide”, “High” e dall’ultimo singolo attualmente in radio “iPad”, che hanno già accumulato 145 milioni di stream, “So Far So Good” è il quarto l’album dei The Chainsmokers e contiene 13 tracce.

Questa la tracklist:

1. Riptide

2. High

3. iPad

4. Maradona

5. Solo Mission

6. Something Different

7. I Love U

8. If You’re Serious

9. Channel 1

10. Testing

11. In Too Deep

12. I Hope You Change Your Mind

13. Cyanide

In partnership con la piattaforma di investimento musicale Royal, il duo composto da Alex Pall e Andrew Taggart condividerà le royalties dell’album con i più grandi fan.

I The Chainsmokers sono i primi artisti di una major a condividere gratuitamente le royalties di un intero album. Si tratta di 5.000 NFT in edizione limitata che includono, tra gli altri vantaggi, il diritto a un collettivo dell’1% di royalties sullo streaming dell’album.

Riconoscendo che gli autori di canzoni sono sottopagati a causa delle antiquate leggi sul copyright musicale, il duo darà anche una parte delle vendite secondarie ad ogni autore dell’album.

I The Chainsmokers saranno in Italia per un’unica data venerdì 11 novembre al Lorenzini District di Milano. Per tutte le informazioni sui biglietti, consultare il sito di Live Nation al seguente link: https://www.livenation.it/show-updates.

