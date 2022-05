Realtà ormai ben radicata a Padova, lo Studio 2 di Cristopher Bacco compie 10 anni emergendo dalla pandemia più forte che mai: uno studio di registrazione e non solo che fin da subito si è affermato come di riferimento per ogni tipo di artista.

Nel corso degli anni infatti, lo studio ha raggiunto artisti e gruppi provenienti da tutta Italia, lavorando con nomi del calibro di The Winstons, Bobby Solo e Marco Cocci ampliando sempre di più la clientela e i servizi per chi è in cerca di un Recording Studio all’avanguardia.

In questi 10 anni di attività ho avuto il piacere di lavorare con molti artisti noti del panorama della musica italiana ed estera, ma anche di avere sempre uno sguardo attento alle nuove forme musicali proposte dagli artisti emergenti. Sebbene la pandemia abbia comportato un duro colpo per il settore musicale siamo riusciti a mantenere credibilità e qualità nei nostri lavori anche una volta riaperto, reinventandoci sempre con molto entusiasmo e passione. Attualmente sto lavorando a diverse produzioni che spaziano tra il Pop, Rock, cantautorato e la psichedelica, che non vedo l’ora di poter farvi ascoltare. I primi dieci anni sono un traguardo importante e siamo orgogliosi della fiducia che i musicisti ci hanno dimostrato in tutto questo tempo. (Cristopher Bacco)

https://www.studio2club.it/

