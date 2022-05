“Teenage Rage” è il nuovo singolo di Simone Corvino

“Teenage Rage”, il singolo di Simone Corvino estratto dal nuovo album “Chaos Theory” (NyNa City 91 records) è disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 aprile 2022.

Si tratta di un brano che Simone ha scritto all’età di 16 anni a New York City, il primo di un lungo repertorio che nel corso di questi ultimi anni lo vede protagonista con l’uscita di questo suo primo album.

La scelta di Teenage Rage come prima traccia, con cui iniziare il suo viaggio, è una precisa volontà dell’artista: “… e così facendo si rese conto che l’ordine cronologico con cui le sue canzoni sono state scritte raccontavano una storia: la sua storia.”

Il video racconta di un teenager che rincorre il proprio subconscio, cercando di ribellarsi all’aggressività che ci impone il sistema mondo, e a tutte le sue allucinazioni… ma anche correre lontano da una serie di problemi che il mondo degli adulti spesso fa ricadere sugli adolescenti.

Spiega l’artista a proposito del disco:

“Questo è il mio esordio come artista, ma direi anche come persona. Una gran parte di queste canzoni del disco Chaos Theory, sono nate intorno ai 16 anni, con una chitarra acustica, senza avere nessuna aspirazione, tranne quella di esprimermi quando fuori la mia stanza era diventato sempre più difficile.

Non sono stato un bambino introverso, ma fare “small talk” in ambiti sociali del high school Americano, in cui mi sono trovato all’improvviso, non mi apparteneva.

Chaos Theory contiene 11 tracce indipendenti e tuttavia strettamente collegate tra loro. Mi ha fatto molto piacere che la mia casa discografica mi abbia dato la libertà totale di scegliere non solo il single, ma anche la scaletta, le sonorità, e qualche cambio in corso d’opera. Da questo disco mi aspetto semplicemente una cosa: il to be continued… ”

Track-list:

Teenage Rage

Goodbye Sky

T.H.C. The Happy Cure

A Rose in the Fire

H.A.L.

A Beautiful Mistake

Skinny Queen

When in Rome

The Lifespan of a Mosquito

When the Song is Over

Nostalgia

