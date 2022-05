Soolking (all’anagrafe Abderraouf Derradji) è uno degli artisti francesi più famosi ad oggi con oltre 8 miliardi di stream accumulati (dal 2018).

La sua musica fonde lingue e stili diversi, melodie accattivanti, tratti distintivi della musica francese con il genere reggaeton e la musica raï, un genere algerino popolare che ha al centro la protesta sociale. Questo mix unico ideato da Soolking è spesso definito raï’ggaeton.

Inizia la sua carriera nel 2013 col nome d’arte MC Sool ed entra a far parte della rap crew Africa Jungle, firma successivamente con l’etichetta discografica Sofiane e nel 2018 pubblica i singoli “Guerrilla”,“Zemer” e “Melejim” che diventano ben presto delle hit con oltre 257 milioni di visualizzazioni.

Soolking emerge così come uno dei massimi esponenti della musica urban in Francia. Nel 2018 pubblica anche il suo album di debutto “Fruit du demon”, Platino in Francia, e a cui è seguito il secondo disco “Vintage” nel 2020.

SANS VISA è il suo nuovo album, anticipato dalla hit “Suavemente”, in testa a tutte le classifiche in Francia e che è stata riproposta anche in un’inedita versione firmata dall’artista multiplatino torinese BORO BORO.

Soolking si esibirà in Italia il 14 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

Tracklist of “SANS VISA”:

1. ”Kurt Kobain”

2. “Balader” ft Niska

3. “Suavemente”

4. “Sel3a” ft Naps

5. “Fiesta”

6. “Reste”ft Heuss L’enfoiré

7. “Parano”

8. “Askim” ft Reynmen

9. “Maria”

10. “Baila” ft Kendji

11. “Automatique”

12. “Ya lbahri”

13. “Sans Visa”

14. “Paccino”

15. “Zabouza”

16. “Good summer”

Bonus tracks

17. “Bye Bye” ft Tayc (release on September 10)

18. “Lela” ft Rim’k (release on November 11)

19. “Fada” (release on June 4)

Vivo Concerti

