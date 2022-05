SEO questo sconosciuto: scopriamo meglio questa disciplina

Quante volte vi è capitato di imbattervi sul pc, tablet, smartphone nella parola SEO e quante volte vi è capitato di pensare al suo significato? Probabilmente spesso. Chi non è del settore, si imbatte in termini “sconosciuti”, magari proprio parlando con qualche tecnico informatico, consulente o anche in pubblicità, avete sentito parlare di SEO, SEM, TAG, LINK, senza capirne esattamente significato e utilizzo. Può capitare e oggi cercheremo di fare chiarezza proprio su uno dei termini più utilizzati e importanti nel mondo dei siti internet.

Cosa significa SEO?

SEO significa Search Engine Optimization, ed indica una serie di studi che vengono fatte dal consulente SEO per valorizzare un sito, curare gli aspetti e le potenzialità che un sito può esprimere per renderlo visibile nei motori di ricerca. Attenzione, la grossa differenza è che un consulente SEO cercherà di fare posizionare il vostro sito, in cima alla prima pagina dei vari motori di ricerca.

Questo avviene grazie allo studio e alla conoscenza degli algoritmi che caratterizzano appunto i motori di ricerca. Molto semplicemente, pensiamo che questi ultimi parlino una lingua, abbiano un’idioma particolare che la maggior parte delle persone non conosce. Ecco, i consulenti SEO, sono persone che sono in grado di capire i meccanismi, gli algoritmi dei motori di ricerca.

Differenza tra pubblicità e sviluppo traffico organico SEO

Se poniamo un pò di attenzione, quando facciamo una ricerca in internet, qualunque essa sia, vedremo nei primi risultati che compaiono, la scritta ADV che significa advertising o direttamente la scritta annuncio. Questo significa che l’azienda, la persona xyz, promuove la propria attività pagando un’inserzione pubblicitaria, che gli permette di essere in cima alle ricerche.

Questi risultati sono quindi il frutto di una sponsorizzazione, di un investimento. Quindi per intenderci, è li perché ha pagato per essere in quella posizione.

Diverso invece è il concetto di traffico organico. I consulenti SEO, fanno in modo di valorizzare, struttura un sito, per generare visibilità. Più traffico, da utenti unici viene effettuato nel sito e più la posizione nei motori di ricerca sale.

Su cosa lavora esattamente il consulente SEO

I consulenti SEO sono figure sempre più ricercate all’interno di aziende, piccole e medie imprese che vogliono crescere, fare emergere la propria professionalità e cercano figure capaci di sviluppare un piano di azione.

Non ci si improvvisa esperti di SEO, diventarlo è un percorso di conoscenze, prove, capacità e operatività. Svolgere una buona SEO, non implica una sola azione. Bisogna lavorare su tanti parti del sito. I contenuti ad esempio: sapere scrivere in una specifica ottica SEO, utilizzando parole chiave, una serie di termini che possano incuriosire i motori di ricerca. Per questo esistono anche i Tag, che non vanno messi a caso, ma devono essere pensati in modo da collegarsi al tema del sito. Chi vende auto ad esempio utilizzerà parole che hanno a che fare con il mondo dell’automotive. Chi vende prodotti tecnici, utilizzerà dei termini più specifici e cosi via.

Tag title e Meta tag, completano la professionalità del consulente che saprà cosa inserire all’interno del sito.

Cosa vuol dire ottimizzare un sito in ottica SEO

Significa utilizzare tutte le metodologie fino ad ora descritte, significa fare ordine tra i dati del sito, verificare la velocità del sito e ad esempio controllare se abbia i corretti certificati di sicurezza, sia Mobile friendly, ovvero che sia un sito responsivo e visibile da tutti sistemi mobili. Infine valuterà anche quali link esterni utilizzare.

Tutto questo rappresenta una strategia in grado di ottimizzare il sito nei motori di ricerca e creare elle visualizzazioni verso un pubblico interessato al vostro business e aumentando la credibilità del sito.

