“Nuova Stagione”: nuovo singolo di Tobjah

Il nuovo singolo di TOBJAH (moniker di Tobia Poltronieri dei C+C=Maxigross) dal titolo “Nuova Stagione” è un ritorno e un nuovo inizio che ci avvicina alla pubblicazione di un nuovo secondo album, dopo il precedente “Casa Finalmente” del 2018, che avrà il titolo “La via di un pellegrino“, e la cui uscita è prevista per venerdì 3 giugno 2022 per l’etichetta indipendente TEGA.

“Nuova Stagione” è l’anteprima di un cammino tortuoso tra luce e oscurità, dove attitudine dub, reminiscenze hip hop e atmosfere ambient incontrano la canzone contemporanea. Sconosciuto è il percorso, ma è già ora di partire. Alla fine del mondo, dopo una pandemia globale e sull’orlo di una guerra mondiale, viene naturale ricominciare da un nuovo disco, una nuova stagione.

“La via di un pellegrino” è un disco nato mentre il presente si sgretolava e il futuro non esisteva più. Ho cercato di creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, perché non avevo più nulla da perdere. Non è un album concepito per essere portato in giro dal vivo perché quando l’ho realizzato i concerti erano solo che miraggi lontani. Così, invece che cominciare dalla mia solita chitarra, sin dal principio mi sono buttato su campionamenti polverosi, batterie elettroniche, bassi profondi e percussioni di lidi lontani, lasciandoli librare con echi a nastro e riverberi a molla che liquefacevano e rendevano sempre più alieni quei suoni embrionali. (Tobjah)

http://www.tobjah.it/

https://www.facebook.com/tobjahbless

https://www.instagram.com/tobjah

https://tobjah.bandcamp.com

